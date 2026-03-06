„Alles in die Waagschale schmeißen“

Am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen steht für Lupo Martini Wolfsburg ein richtungsweisendes Heimspiel gegen TuS Bersenbrück an. Nach einer deutlichen Niederlage in Delmenhorst hofft der Tabellen-15., auf dem Kunstrasenplatz neue Impulse zu setzen und im Abstiegskampf zu punkten. Bersenbrück will derweil den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren.
Die Ausgangslage für Lupo Martini Wolfsburg bleibt angespannt. Mit nur sechs Punkten aus 17 Spielen und 15:43 Toren rangiert das Team auf Platz 15 der Tabelle. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist beträchtlich, wodurch jeder Punkt für die verbleibende Saison hohe Bedeutung hat. Die Vorwoche endete mit einer 0:4-Niederlage bei Tabellenzweiten SV Atlas Delmenhorst.
TuS Bersenbrück liegt deutlich besser in der Tabelle: Mit 32 Punkten aus 18 Spielen belegt der Verein derzeit Platz drei und ist damit ein ernstzunehmender Kandidat im Aufstiegsrennen. Das Team zeigte zuletzt ein torreiches Unentschieden gegen MTV Wolfenbüttel (4:4).
Das Hinspiel in Bersenbrück endete mit einer 2:4-Niederlage für Wolfsburg. Zwar brachte Bakir die Gäste früh in Führung (11.), doch Bersenbrück drehte die Partie durch Treffer von Alvarez (Foulelfmeter, 20.), Ebeling (33.), Emmrich (Foulelfmeter, 74.) und James (79.). Lupo Martini konnte zwischenzeitlich durch Altin (45.) ausgleichen.
Teammanager Tahar Gritli betont die Bedeutung von physischer Präsenz: „Was wir uns vorgenommen haben, ist ganz klar, das Zweikampfverhalten zu verbessern. Leider hat man das beim letzten Spiel überwiegend versäumt. Schwerpunkt war diese Woche auch, Spielformen mit vielen Zweikämpfen zu führen.“
Personell gibt es zudem einen Lichtblick: Kapitän Valeri Schlothauer kehrt zurück und soll zusätzliche Stabilität in der Abwehr bringen. Weitere Änderungen in der Startelf werden nach dem Abschlusstraining entschieden.
Da sich der Rasenplatz im Lupo Stadio noch nicht vom Winter erholt hat, wird die Partie auf dem Kunstrasen ausgetragen. Gritli: „Das könnte eventuell einen kleinen Vorteil für uns sein.“
Angesichts der Tabellenkonstellation ist für Lupo Martini Wolfsburg klar: Nur mit voller Einsatzbereitschaft und konzentriertem Spiel kann ein positives Ergebnis gegen einen der Aufstiegsaspiranten gelingen. „Es sollte jedem bewusst sein, dass wir alles in die Waagschale schmeißen müssen, um was zu erreichen“, so der Teammanager.
Die Partie am 8. März 2026 beginnt auf dem Kunstrasenplatz des Lupo Stadio und verspricht ein Duell zwischen einem Abstiegskandidaten, der dringend Punkte benötigt, und einem Aufstiegsaspiranten, der seine Tabellenposition behaupten möchte.