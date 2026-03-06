„Alles in die Waagschale schmeißen“ Tabellen-15. trifft auf den Tabellendritten – Wolfsburg sucht Stabilität und Effizienz auf dem Kunstrasen von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen steht für Lupo Martini Wolfsburg ein richtungsweisendes Heimspiel gegen TuS Bersenbrück an. Nach einer deutlichen Niederlage in Delmenhorst hofft der Tabellen-15., auf dem Kunstrasenplatz neue Impulse zu setzen und im Abstiegskampf zu punkten. Bersenbrück will derweil den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren.

Ausgangslage vor dem Spiel Die Ausgangslage für Lupo Martini Wolfsburg bleibt angespannt. Mit nur sechs Punkten aus 17 Spielen und 15:43 Toren rangiert das Team auf Platz 15 der Tabelle. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist beträchtlich, wodurch jeder Punkt für die verbleibende Saison hohe Bedeutung hat. Die Vorwoche endete mit einer 0:4-Niederlage bei Tabellenzweiten SV Atlas Delmenhorst. TuS Bersenbrück liegt deutlich besser in der Tabelle: Mit 32 Punkten aus 18 Spielen belegt der Verein derzeit Platz drei und ist damit ein ernstzunehmender Kandidat im Aufstiegsrennen. Das Team zeigte zuletzt ein torreiches Unentschieden gegen MTV Wolfenbüttel (4:4).

Erinnerungen an das Hinspiel Das Hinspiel in Bersenbrück endete mit einer 2:4-Niederlage für Wolfsburg. Zwar brachte Bakir die Gäste früh in Führung (11.), doch Bersenbrück drehte die Partie durch Treffer von Alvarez (Foulelfmeter, 20.), Ebeling (33.), Emmrich (Foulelfmeter, 74.) und James (79.). Lupo Martini konnte zwischenzeitlich durch Altin (45.) ausgleichen. Trainingsschwerpunkte und taktische Ansätze Teammanager Tahar Gritli betont die Bedeutung von physischer Präsenz: „Was wir uns vorgenommen haben, ist ganz klar, das Zweikampfverhalten zu verbessern. Leider hat man das beim letzten Spiel überwiegend versäumt. Schwerpunkt war diese Woche auch, Spielformen mit vielen Zweikämpfen zu führen.“