"Alles in der eigenen Hand" – TuS-Coach bleibt trotz Pleite positiv

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost hat der TuS Holzkirchen einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Durch drei Gegentore in der Schlussphase mussten sich die Grün-Weißen dem neuen Spitzenreiter SV Dornach mit 0:3 geschlagen geben. Ein Resultat, das zu hoch ausgefallen sein dürfte. „Ich finde, dass wir bis zum 0:1 ein gutes Spiel gemacht haben“, sagt Holzkirchens Co-Trainer Andreas Mathäus, der den gesperrten Sven Teichmann vertrat. „Wir müssen jetzt den Mund abwischen, gut trainieren, denn wir haben alles noch in der eigenen Hand. Das ist das Gute.“ Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt weiterhin drei Punkte.