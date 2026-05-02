„Alles in der eigenen Hand“: SC Massenhausen kann gegen Pulling die Meisterschaft feiern

David Badrov vom SV Pulling – Foto: fupa

Der SCM braucht einen Sieg zum vorzeitigen Titel. Doch die Erinnerung an die 0:5-Hinrundenpleite in Pulling ist noch präsent.

Beginnt jetzt die Zeit der Rechenspielchen? Oder macht der SC Massenhausen (42 Punkte) direkt mit dem ersten Matchball den Sack zu? Diese Fragen stellen sich vor dem Spitzenspiel des Ligaprimus gegen den Verfolger SV Pulling, der ebenso wie der VfB Hallbergmoos II (beide 33 Zähler) noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft hat. Denn nur mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) darf der SCM vorzeitig den Titelgewinn in der A-Klasse 5 feiern.

Gründe, warum es genau am kommenden Wochenende klappen soll, hat Massenhausen-Trainer Andreas Langer allerdings genug: „Wir können dadurch zu Hause den Meistertitel klar machen. Zusätzlich ist es noch ein Derby.“ Darüber hinaus hoffe er nach der 0:5-Hinrundenpleite in Pulling auch auf eine Revanche. In doppelter Unterzahl ließ man dort das bisher einzige Mal in der laufenden Saison Punkte liegen – sehr zum Ärger des 31-Jährigen, der weiß: „Da haben wir uns durch unser eigenes Verhalten in eine unglimpfliche Lage gebracht.“

Doch egal, wie das Rückspiel endet. Seine Mannschaft habe weiterhin „alles in der eigenen Hand“, so der SCM-Trainer. So kann Massenhausen bei einem Remis beispielsweise auch mit einem Dreier am Wochenende drauf den Aufstieg bejubeln, müsste dann auch nicht den gewonnenen direkten Vergleich gegen die VfB-Reserve in die Rechnung einbeziehen. Und selbst bei einer Niederlage würden vier Punkte aus den darauf noch folgenden zwei Partien zum Titel reichen. „Pulling hat den größeren Druck“, glaubt daher der Übungsleiter mit Blick auf das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Relegationsplatz.

Entsprechend überwiegt die Vorfreude auf das zweite Topspiel innerhalb von knapp zwei Wochen, wobei Langer nach dem „Sahnetag“ gegen Hallbergmoos (2:0) erneut einen Sieg anstrebt. „Wenn wir so auftreten wie da, kann uns keiner schlagen.“ Trotzdem sei es im Aufeinandertreffen mit dem vermutlich wieder mit schnellem Umschaltspiel agierenden SVP wichtig, geduldig zu bleiben. „Wir müssen in der Defensive kompakt stehen. Vorne haben wir so viel Qualität, dass wir in jedem Spiel in der Lage sind, ein Tor zu machen“, erklärt der Teamchef, der am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen kann.

„Keinen Grund zur Nervosität“ gibt es indes für die Elf von SVP-Coach Christian Winklhofer. Auch wenn er jetzt gerne ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden möchte, sei Letzterer nie Saisonziel gewesen. Winklhofer: „Wir haben also nichts zu verlieren.“ Gleichwohl stellte seine Truppe aber bereits unter Beweis, dass der Tabellenführer schlagbar ist. „Und wenn wir klar im Kopf bleiben, haben wir auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen“, so der 50-Jährige

Er erwartet von seinen Jungs, dass sie auch in Abwesenheit des gesperrten David Badrov „einfach Fußball spielen“. Unabhängig vom Ergebnis wünscht sich der Trainer „ein geiles Derby“ mit vielen Zuschauern, die im Duell zwischen den in der Jugend kooperierenden Vereinen mitfiebern.