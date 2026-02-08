"Alles in allem sind wir zufrieden"

Marc Jung, Spielausschuss des Bruchsaler C-Ligisten SV Oberderdingen, macht den FuPa Baden Wintercheck für beide Mannschaften.

Die Hinrunde fiel sehr positiv aus. Es gab keine einzige Niederlage für die 1. Mannschaft. Damit wurde das Ziel etwas übertroffen. Für die 2. Mannschaft war etwas mehr drin, es gab ein paar unglückliche und unnötige Punktverluste. Alles in allem sind wir aber mit der Entwicklung zufrieden.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Im Trainer- und Betreuerteam gab es keine Änderungen, aber bei den Spielern. Neben ein paar Abgängen haben wir auch mehrere Neuzugänge, so dass wir uns insgesamt gut verstärken konnten.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Der FV Ubstadt II. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass Ubstadt so konstant oben mitspielt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir wollen unseren Platz an der Spitze nicht wieder hergeben. Mit der 2. Mannschaft wollen wir etwas mehr Punkte holen als in der Hinrunde.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die Gruppe hört sich vermeintlich einfach an, aber so war es die letzten Male auch. Spielerisch überzeugt die deutsche Nationalmannschaft schon länger nicht mehr konstant. Mehr als das Achtelfinale wäre schon eine Überraschung. Spanien und Frankreich sind die Topfavoriten, da sie eingespielte Mannschaften sind mit herausragenden Einzelspielern, die jederzeit den Unterschied machen können.