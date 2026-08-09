Alles im Blick bei der SpVgg Wiesenbach von Thomas Braun · Heute, 08:04 Uhr · 0 Leser

Andreas Wagner, Thomas Gornig, Gerhard Smetana, Robert Fäustle, Gerlinde Smetana & Tobias Miller bei der symbolischen Übergabe der Anzeigetafel an die SpVgg Wiesenbach Alles im Blick - dank Finanzdienstleistungen Smetana 🫶

"Hey, wie steht’s, wie lang geht's noch?" Diese Fragen erübrigen sich dank unserer Anzeigetafel - aktuelle Spielstände und die bereits verstrichene Spielzeit sind nun jederzeit für alle Zuschauer bestens sichtbar. Möglich gemacht wurde die Anschaffung durch die großzügige Unterstützung von Finanzdienstleistungen Smetana. Die Sorglosmacher sind Spezialisten und zuverlässige Ansprechpartner rund um Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlagen, Finanzierungen und Immobilien in Krumbach und Umgebung. Dabei unterstützen sie ihre Kunden dabei, persönliche Lebensträume, Wünsche und Ziele zu verwirklichen.