Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!

Nach 6 Jahren ohne Sieg feierte die Stahl Reserve gegen Angstgegner Probstzella wieder einen Sieg!

Am Samstag stand in Probstzella das mit Spannung erwartete Topspiel an. Die Reserve des SV Stahl, die seit unglaublichen 2036 Tagen auf einen Sieg gegen die Gastgeber wartete, hatte sich fest vorgenommen, diese Negativserie endlich zu beenden. Die erste Halbzeit bot allerdings nur wenig ansehnlichen Fußball – was auch den schwierigen Platzverhältnissen geschuldet war. Statt spielerischer Glanzpunkte dominierte der Kampf. Die erste nennenswerte Chance gehörte Ken Langhammer, der jedoch am gegnerischen Torhüter scheiterte. Ansonsten begegneten sich beide Teams weitgehend auf Augenhöhe, sodass es folgerichtig mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel kam die Stahl-Elf besser ins Spiel und wurde schließlich belohnt. Eine Flanke von Calvin Schwimmer landete bei Philipp Voß, der im Nachschuss zur viel umjubelten 1:0-Führung traf. In der Folge verteidigte Stahl diszipliniert, musste jedoch in den Schlussminuten einem regelrechten Powerplay der Gastgeber standhalten. Probstzella erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen, doch Torhüter Tim Behrendt erwischte einen überragenden Tag und hielt seinen Kasten mit starken Paraden sauber. Nach 94 intensiven Minuten ertönte der Schlusspfiff – und die Stahl-Reserve konnte endlich wieder einen Sieg gegen Probstzella feiern. Mit diesem Erfolg ziehen die Uborner in der Tabelle an den Gastgebern vorbei.