– Foto: Miriam Senft

„Alles Gute hat mal ein Ende" – Trainer Frank Lehnen verlässt Karken Frank Lehnen verabschiedet sich zum Winter von Grün-Weiß Karken.

Der Trainer spricht über seinen geplanten Abschied, die schwierige Hinrunde, Verletzungspech und warum er künftig lieber wieder als Zuschauer am Spielfeldrand steht.

Grün-Weiß Karken steckt tief im Tabellenkeller der Kreisliga A Heinsberg. Nach nur einem Sieg und 46 Gegentoren in elf Spielen rangiert der Aufsteiger auf Platz 15 – und verliert zum Winter auch noch seinen Trainer. Frank Lehnen wird den Verein planmäßig verlassen. „Diese Entscheidung fiel schon zu Beginn meines Engagements“, erklärt Lehnen im Gespräch. „Als man auf mich zukam mit der Bitte, den vakanten Posten zu übernehmen, war ganz klar, dass ich dies nur für einen begrenzten Zeitraum machen würde.“ Geplant war ursprünglich, bis zum Saisonende 2024/25 zu bleiben. Doch weil der Klub nach dem Aufstieg im Sommer keinen neuen Trainer fand, verlängerte Lehnen seine Tätigkeit noch einmal – allerdings nur befristet. „Um der Mannschaft und dem Verein nochmal einen Zeitrahmen für eine erneute Suche zu geben, einigten wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit bis zum Winter“, sagt der Coach. „Dieser Termin war und ist aber für mich ein fixer Zeitpunkt, an dem sich auch nichts mehr ändert.“ Weitere personelle Veränderungen im Verein seien ihm derzeit nicht bekannt.

Warum bislang kein Nachfolger gefunden wurde, kann Lehnen nicht beantworten: „Da kann ich nichts zu sagen. In die Suche und Entscheidungsfindung war ich nicht eingebunden.“ Trotz der sportlich schwierigen Lage betont er seine Verbundenheit zur Mannschaft. „Da ich viele Spieler bereits als Jugendspieler kannte, habe ich überhaupt erst die Entscheidung getroffen, dieses Angebot anzunehmen. Ich kenne das Potenzial, das bei einigen schlummert“, so Lehnen. „Leider ist es gerade schwierig, dieses Potenzial zur Geltung zu bringen. Unsere lange Liste an Langzeitverletzten lässt es nicht wirklich zu, jeden Sonntag unsere beste Leistung abzurufen.“