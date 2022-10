Viktoria Goch hat in dieser Saison bislang jedes Spiel gewonnen. – Foto: Ayleen Grosse

Alles gewonnen: 25 Teams am Niederrhein noch ohne Punktverlust Die Saison am Niederrhein ist in vollem Gang. Manche Teams sind weniger gut gestartet, andere dafür umso besser. 25 Mannschaften haben derweil noch keinen Punkt abgeben müssen.

Die Saison 2022/23 ist inzwischen einige Wochen alt. In den Landesligen ist inzwischen sogar mehr als ein Drittel der Spielzeit absolviert. Zeit, einen Blick in die Statistiken zu werfen und die fordern einmal mehr erstaunliche Werte zutage. Während die Sportfreunde Siepen III am Wochenende die 100-Tore-Marke durchbrochen haben, gibt es im Verbandsgebiet noch 25 Mannschaften, die alles gewonnen haben.

Diese 25 Teams sind fast ausschließlich unterklassig zu finden. Nur Viktoria Goch hat es als Bezirksligist und damit überkreislich aktives Ensemble in das Ranking der punktverlustfreien Mannschaften geschafft. Es folgt ein einziger A-Ligist: Die TGD Essen-West ist ebenfalls dabei und hat bislang jedes Spiel für sich entscheiden können. Die weiteren Plätze werden von neun B-Ligisten, zwölf C-Ligisten und zwei D-Ligisten belegt. Dabei ist zu beachten, dass eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert wurde. Mit nur fünf Partien haben die Playhouse Kickers Juniors, Sport-Ring Solingen-Höhscheid und die SG Heisingen die wenigsten Spiele auf dem Konto. Schon 13 Mal erfolgreich war hingegen der SSV Delrath. Ebenfalls interessant sind die einzelnen Team-Statistiken. So hat beispielsweise der TuS St. Hubert in zehn Spielen 30 Punkte gesammelt, dabei 75 Tore geschossen und nur fünf Gegentore kassiert. Spannender gestalten sich da die Duelle der Holzheimer SG II. In sieben erfolgreich bestrittenen Partien trafen sie "nur" 31 Mal, mussten allerdings schon sieben Einschläge hinnehmen. Noch minimalistischer ist der SV Walbeck III unterwegs: In neun Paarungen gelangen 30 Tore und es gab acht Gegentreffer.