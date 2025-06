Alles gegeben, knapp gescheitert: Mögglinger Aufstiegstraum zerbricht

Kurz nach der Pause durften die lautstarken Mögglinger Fans schon träumen. Cakmak holt einen Freistoß heraus und schlägt ihn hoch in den Strafraum, wo Hannes Balle zum 2:0 einwuchtet (47.). Das Einzige, was man den Schwarz-Weißen vorwerfen musste: Sie verpassten es, mit ihren Kontern alles klar zu machen. Wiedmann feuert knapp vorbei, der freigespielte Buchhauser legt die Kugel haarscharf am langen Pfosten vorbei. Nach einer Stunde war Mögglingen näher an der Entscheidung als der Bezirksligist am Anschluss.