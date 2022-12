Alles gegeben, dennoch verloren

SV Endingen II – TV Köndringen 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 Lubig (18.), 1:1 Kefer (45.), 1:2 Bührer (51.), 1:3 Blum (63.)

Am vergangenen Sonntag empfing der SV Endingen II den TV Köndringen im Erle. Gegen den Tabellenzweiten wollte der SVE nochmals eine ordentliche Leistung auf den Platz bringen, ehe es in die lange Winterpause gehen sollte. Dies sollte auch gelingen, auch wenn nichts Zählbares dabei heraussprang ! Zwar verlor man am Ende, aufgrund der Spielanteile und Abschlüsse, auch verdient, dennoch verlangte man dem haushohen Favoriten alles ab.

Die Anfangsphase war recht ausgeglichen, ohne größere Höhepunkte. In der 18.Spielminute wurde Maxi Schlegel kurz vor der Strafraumlinie strafbar gefoult. Tim Lubig, der mit seinem linken Fuß schon einige Freistoß- und Weitschusstore erzielte erzielen konnte, trat an. Er erkannte die Lücke und schoss den Ball mit der Innenseite ins lange Eck – 1:0 (18.). Der Favorit schien aber nur kurz geschockt. Danach nahmen sie das Heft in die Hand und generierten mehrere Torschüsse. Der Gastgeber versuchte kompakt zu stehen, stand schlussendlich aber zu tief. So war man gezwungen ständig zu reagieren. Bei Ballgewinn folgte relativ zügig wieder der Ballverlust. So ist es schwierig Ruhe ins Spiel zu bekommen. Aufgrund der aktuellen Kadersituation, kann man aber auch nicht viel mehr erwarten. Alle die in dieser schwierigen Situation am Wochenende teilweise doppelt spielen müssen, gebührt absoluter Respekt. Nach einem Querpass an den zweiten Pfosten, sahen alle den Ball schon im Netz zappeln. Doch SVE-Schlussmann Laurin Lettow hatte was dagegen. Mit einem Wahnsinnsreflex konnte er den Ball um den Pfosten lenken. Auch danach stand er im Mittelpunkt: Einen 25 Meter-Schuss konnte er aus dem Winkel kratzen sowie in einer 1vs1 Situation den Ball über die Latte lenken. Zudem hatte der Gast drei unfassbare Großchancen, doch jedes Mal schoben sie den Ball flach am langen Eck vorbei.

Verdient, aber zeitlich unglücklich: Quasi mit dem Pausenpfiff fiel dann doch noch der Ausgleich. Wieder probierten es die Gäste aus der Distanz. Doch diesmal drehte sich der Ball weg vom Torwart und schlug, unhaltbar, im rechten Eck ein – leider sehenswert, 1:1.

Kurz nach der Pause drehten die Gäste die Partie. In Folge eines Eckballs war Chaos im Endinger Strafraum und Bührer war der Nutznießer – 1:2 (51.). Kurz darauf war wieder Laurin Lettow im Mittelpunk des Geschehens. Nach einem erneuten Querpass stand ein TVK-Stürmer 3 Meter vor der Torlinie ungedeckt. Er schoss, doch von der Seite flog der SVE-Keeper heran und warf sich in den Schuss. Der Ball flog steil nach oben und kam, zum Glück, hinter der Torlatte wie herunter – wieder eine unfassbare Rettungstat !!! Doch kurz darauf war selbst er machtlos. Die Gäste drangen zur Grundlinie durch, flankten hart in die Mitte und Blum drückte den Ball über die Linie – 1:3. Nun wurde es schwer für die Hausherren. Das ständige hinterherlaufen und Löcher stopfen kostete enorme Energie. Die SVE-Männer kämpften und gaben alles, doch die Kräfte schwanden. Dennoch hatte man Mitte der zweiten Halbzeit wieder eine aussichtsreiche Standartmöglichkeit. Wieder trat Tim Lubig an, doch sein Schuss strich knapp über den Querbalken. Auf der Gegenseite konnte Laurin blitzschnell reagieren und einen Schuss aus kurzer Distanz aus dem Eck kratzen. Der SVE mobilisierte die letzten Kräfte und versuchte offensiv nochmals Akzente zu setzen. Die Gäste ihrerseits hatten nun Platz zum kontern, doch die SVE-Defensive konnte brenzlige Situationen immer wieder entschärfen – ein offener Schlagabtausch, ohne größere Torchancen.

Fazit

Unterm Strich geht der Sieg für den TV Köndringen absolut in Ordnung. Dennoch gab der SV Endingen alles und kämpfte um jeden Meter. Man ging sogar in Führung und versuchte dies so lange wie möglich zu halten. Dazu braucht man einen guten Torwart. Der SVE hatte einen sensationellen – nicht zum ersten Mal ! Bitter waren die Gegentore kurz vor und nach der Halbzeit. Offensiv fehlte schlussendlich die Kraft und die spielerische Qualität. Nun sind alle froh das die Vorrunde beendet ist.

Analyse zur Vorrunde

Nach dem sensationellen aber verdienten Aufstieg (16 Rückrundenspiele – 15 Siege!) im Sommer, wollte man eine solide Rolle in der Kreisliga A spielen. Wäre der Kader so zusammengeblieben bzw. alle Spieler ständig zur Verfügung gestanden, wäre dies auch realistisch gewesen. Doch die Euphorie war schnell verflogen, aus mehreren Gründen.