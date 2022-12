Alles für den Klassenerhalt: SC Brühl holt defensive Verstärkung Bezirksliga, Staffel 3: Der SC Brühl braucht in der Rückrunde ein kleines Fußballwunder und gibt die ersten Neuzugänge bekannt.

Vor wenigen Wochen hat es beim SC Brühl die ein oder andere Umstellung gegeben: In Arif Cinar wurde zunächst ein neuer Trainer und sportlicher Leiter verpflichtet, dem mit Taylan Issi nun auch ein neuer Co-Trainer an die Seite gestellt wurde. Um die Chancen auf den Klassenerhalt zu erhöhen, soll auch der Kader noch einmal verstärkt werden. „Wir sind in Gesprächen mit einigen hungrigen Spielern, die die Aufgabe, den SC Brühl in der Liga zu halten, annehmen wollen“, hatte Cinar zuletzt versprochen. Den Worten lässt der Klub jetzt Taten folgen.

Unmittelbar nach dem letzten Spiel des Jahres gab der SCB jetzt die nächsten beiden Zugänge bekannt. Marvin Oluwa kommt mit einer interessanten Vita daher: Über die Jugend des 1. FC Heidenheim kam der 25-Jährige 2015 zur U19 von Fortuna Köln und spielte dort in der Jugend-Bundesliga. Mit der zweiten Mannschaft der Fortuna stieg Oluwa in die Mittelrheinliga auf und absolvierte dort sieben Spiele. Nach seinem Wechsel zur SpVg Frechen 20 kam er zu einem weiteren Oberliga-Einsatz, jetzt greift er zwei Klassen tiefer beim SC Brühl noch einmal an. Oluwa soll helfen, die sehr wackelige Defensive des Bezirksligisten zu stabilisieren.

Kurz vor der Winterpause ist Thomas Jung zur Mannschaft gestoßen. Der Mittelfeldmann, der zuvor bei der Universidad de Concepcion in Chile gespielt hat, feierte ein Debüt nach Maß - zumindest für ihn persönlich. Bei der 1:6-Niederlage gegen die SG Voreifel wurde Jung schon in der ersten Halbzeit eingewechselt und erzielte das einzige Brühler Tor.

Dazu könnte auch der junge Yigitcan Cinar beitragen, der bis zur letzten Saison für die Jugend der SV Deutz 05 in der Mittelrheinliga unterwegs war, gleichzeitig vier Bezirksliga-Einsätze für Viktoria Frechen sammelte und in diesem Jahr für den Bezirksligisten FC Leverkusen spielte. Dabei startete er als Stammspieler in die Saison, kam das letzte Mal allerdings im September zum Einsatz. In Brühl könnte er eine größere Rolle übernehmen, schließlich war das Tabellen-Schlusslicht teilweise auch was die Breite des Kaders angeht an ihre Grenzen gekommen.

Horror-Hinrunde

Gut möglich, dass der SC in den kommenden Wochen noch weiter nachlegt, schließlich braucht es schon eine klare Steigerung, um nicht in die Kreisliga durchgereicht zu werden. Nach der Hinrunde muss sich nach drei Punkten aus 15 Spielen inklusive 72 Gegentreffern einiges ändern. Bis zum 5. März hat Trainer Cinar Zeit an den Abläufen zu arbeiten, um eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu kriegen.