Alles für den Derbysieg: Langen will gute Hinrunde veredeln

SVL-Teammanager Stefan Kohne geht dennoch von einem engen und intensiven Spiel aus:

„Wir erwarten mit Emslage zum Derby natürlich ein heißes Match. Auch wenn die aktuell nicht so gut dastehen in der Tabelle, sind sie absolut eine Bezirkssiegermannschaft und jederzeit in der Lage auch einen Gegner zu ärgern, ärgern zu können und auch schlagen zu können.“

Die Langener gehen also mit der nötigen Vorsicht in die Partie:

„Von daher sind wir natürlich auf der Hut, haben auch noch ein bisschen mit personellen Problemen zu kämpfen.“

Trotz der angespannten Personalsituation blickt man im Lager des SVL zuversichtlich auf das letzte Spiel der Hinrunde:

„Aber wir gehen optimistisch ins Spiel und wollen natürlich die drei Punkte bei uns behalten, ganz klar. Und die für uns ordentliche Hinrunde gut zu Ende bringen.“

Wo- und ob das Spiel überhaupt stattfindet wird sich kurzfristig zeigen – „Wir müssen mal abwarten, wie es mit dem Wetter wird, weil wir nicht auf den Kunstrasen nach Lahten ausweichen können, weil dort Lathen selber spielt. Also entweder müssen wir auf dem Rasen bei uns spielen, oder es fällt dann aus, das werden wir kurzfristig sehen.", so Kohne.