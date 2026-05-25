Alles fix: Oberpleis und Friesdorf steigen auf!

Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist in der kommenden Saison Landesligist – Foto: Boris Hempel

In den vergangenen Wochen hatte sich immer mehr herauskristallisiert, dass aus Staffel 2 der Bezirksliga tatsächlich zwei Mannschaften aufsteigen können – nun ist es Gewissheit: Spitzenreiter TuS 05 Oberpleis und der aktuelle Tabellenzweite FC Blau-Weiß Friesdorf steigen in die Landesliga auf. Die Rechnung scheint dabei auf den ersten Blick kompliziert, ist aber ganz simpel. Der Tabellendritte, der 1. FC Niederkassel, kann Friesdorf nicht mehr einholen.

Im Vergleich zu den anderen Staffeln gilt die Quotientenregel. Sollten die Blau-Weißen beide Spiele verlieren, stünde ein Quotient von 2,038. Der Kohlscheider BC, Tabellenzweiter aus Staffel 4, kann mit zwei Siegen maximal noch auf 2,036 kommen. Da drei der vier Vizemeister aufsteigen, ist Friesdorf uneinholbar – und Oberpleis als aktueller Tabellenführer sowieso.