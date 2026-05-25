Alles fix: Oberpleis und Friesdorf steigen auf!

In den vergangenen Wochen hatte sich immer mehr herauskristallisiert, dass aus Staffel 2 der Bezirksliga tatsächlich zwei Mannschaften aufsteigen können – nun ist es Gewissheit: Spitzenreiter TuS 05 Oberpleis und der aktuelle Tabellenzweite FC Blau-Weiß Friesdorf steigen in die Landesliga auf. Die Rechnung scheint dabei auf den ersten Blick kompliziert, ist aber ganz simpel. Der Tabellendritte, der 1. FC Niederkassel, kann Friesdorf nicht mehr einholen.
Im Vergleich zu den anderen Staffeln gilt die Quotientenregel. Sollten die Blau-Weißen beide Spiele verlieren, stünde ein Quotient von 2,038. Der Kohlscheider BC, Tabellenzweiter aus Staffel 4, kann mit zwei Siegen maximal noch auf 2,036 kommen. Da drei der vier Vizemeister aufsteigen, ist Friesdorf uneinholbar – und Oberpleis als aktueller Tabellenführer sowieso.
Wahlscheid hingegen braucht im Abstiegskampf ein kleines Wunder: Das Team von Pascale Spies müsste beide Spiele gewinnen, die SV Deutz 05 II dürfte maximal einen Punkt holen. Will der WSV den SC Uckerath noch abfangen, dürfte der bei zwei Wahlscheider Siegen angesichts der Tordifferenz sogar keinen einzigen Zähler mehr einsammeln.
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TuS Buisdorf – TuRa Germania Oberdrees 2:4
TuS Buisdorf: Benjamin Primke, Maik Noppe, Jens Käß (88. Erwin Eliasz Paluch), Noah Ptassek (67. Luca Hübgen), Sebastian Alt, Jonas Spiekermann, Felix Schamberg (88. Nicolas Pentazidis), Julius Hübgen, Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (75. Max Müller), Finn Töller (55. Luca Brors) - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff, Sascha Middelmann, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus, Mario Steiner, Coskun Celik, Lukas Lünenbach, Daniel Blum, Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose - spielender Co-Trainer: Jan Euenheim
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Daniel Blum (26.), 1:1 Gentjan Gashi (45.+3), 1:2 Jan Euenheim (46.), 2:2 Yusuf Salih Kilicaslan (74.), 2:3 Jan Euenheim (80.), 2:4 Philip Urbanek (90.+2)
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