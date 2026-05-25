 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Alles fix: Oberpleis und Friesdorf steigen auf!

Bezirksliga, Staffel 2: Zwei Spieltage vor Schluss stehen sowohl der TuS 05 Oberpleis als auch der FC Blau-Weiß Friesdorf als Aufsteiger fest. Einzig die Meisterfrage ist noch zu klären.

von Niklas Bien · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser
Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist in der kommenden Saison Landesligist
Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist in der kommenden Saison Landesligist – Foto: Boris Hempel

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

In den vergangenen Wochen hatte sich immer mehr herauskristallisiert, dass aus Staffel 2 der Bezirksliga tatsächlich zwei Mannschaften aufsteigen können – nun ist es Gewissheit: Spitzenreiter TuS 05 Oberpleis und der aktuelle Tabellenzweite FC Blau-Weiß Friesdorf steigen in die Landesliga auf. Die Rechnung scheint dabei auf den ersten Blick kompliziert, ist aber ganz simpel. Der Tabellendritte, der 1. FC Niederkassel, kann Friesdorf nicht mehr einholen.

Im Vergleich zu den anderen Staffeln gilt die Quotientenregel. Sollten die Blau-Weißen beide Spiele verlieren, stünde ein Quotient von 2,038. Der Kohlscheider BC, Tabellenzweiter aus Staffel 4, kann mit zwei Siegen maximal noch auf 2,036 kommen. Da drei der vier Vizemeister aufsteigen, ist Friesdorf uneinholbar – und Oberpleis als aktueller Tabellenführer sowieso.

Oberpleis feiert, Wahlscheid braucht ein Wunder

Heute, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
2
3
Abpfiff

Der Aufstieg steht deshalb fest, weil beide Spitzenteams ihre Hausaufgaben erledigten. Oberpleis tat sich gegen den Wahlscheider SV, das Schlusslicht der Liga, dabei allerdings ganz schön schwer. Luis Lehnen brachte den WSV nach nur drei Minuten per Handelfmeter in Führung. Erst in der 57. Minute glich der Favorit durch Sebastian Witt aus und ging danach durch Ali Akbar Mortazawi in Führung. Die akut abstiegsbedrohten Gäste gaben nicht auf und glichen durch Jonathan Weppler zum 2:2 aus. In der Nachspielzeit aber der ganz harte Nackenschlag: Oberpleis' Winterneuzugang Mortazawi schnürte den Doppelpack und machte den Aufstieg endgültig klar.

Wahlscheid hingegen braucht im Abstiegskampf ein kleines Wunder: Das Team von Pascale Spies müsste beide Spiele gewinnen, die SV Deutz 05 II dürfte maximal einen Punkt holen. Will der WSV den SC Uckerath noch abfangen, dürfte der bei zwei Wahlscheider Siegen angesichts der Tordifferenz sogar keinen einzigen Zähler mehr einsammeln.

Ex-Profi Rütten schießt Friesdorf in die Landesliga

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
2
3
Abpfiff

Auf dem Papier bekam es Blau-Weiß Friesdorf mit einer härteren Aufgabe zu tun: Der 1. FC Niederkassel ist zwar Dritter, konnte den Zweiten aber bereits vor dem Spieltag nicht mehr gefährden. Trotzdem hielt der 1. FC noch einmal richtig dagegen und ging nach fünf Minuten durch Torjäger Boris Kivoma in Front. Die Blau-Weißen schlugen aber noch vor der Pause doppelt zurück: Ein Eigentor besorgte den Ausgleich, Defensivmann Luis Gjini kurz vor dem Pausenpfiff die Führung. Kivoma egalisierte das kurz nach dem Seitenwechsel, aber auch Friesdorf hatte seinen Torjäger vom Dienst dabei: Ex-Profi Nils Rütten besorgte in der Nachspielzeit mit seinem 28. Saisontreffer den goldenen Moment der Gäste, die den Aufstieg direkt danach auf der Anlage feierten.

Die weiteren Spiele des 28. Spieltags

Heute, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
2
2
Abpfiff
+Video

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Heute, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
2
3
Abpfiff

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Heute, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
2
4
Abpfiff

TuS Buisdorf – TuRa Germania Oberdrees 2:4
TuS Buisdorf: Benjamin Primke, Maik Noppe, Jens Käß (88. Erwin Eliasz Paluch), Noah Ptassek (67. Luca Hübgen), Sebastian Alt, Jonas Spiekermann, Felix Schamberg (88. Nicolas Pentazidis), Julius Hübgen, Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (75. Max Müller), Finn Töller (55. Luca Brors) - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff, Sascha Middelmann, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus, Mario Steiner, Coskun Celik, Lukas Lünenbach, Daniel Blum, Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose - spielender Co-Trainer: Jan Euenheim
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Daniel Blum (26.), 1:1 Gentjan Gashi (45.+3), 1:2 Jan Euenheim (46.), 2:2 Yusuf Salih Kilicaslan (74.), 2:3 Jan Euenheim (80.), 2:4 Philip Urbanek (90.+2)

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Heute, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
1
6
Abpfiff

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2