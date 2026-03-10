Alles fix bei der JSG Aarbergen von Marc Stanke · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

von links: Carsten Elmers, Florian Alliger, Dennis Jung, Benjamin Schäfer – Foto: JSG Aarbergen

Zur Saison 2026/2027 geht in Aarbergen der Trainerstaffelstab vom bisherigen Duo Matthias Jenisch und Maurice Hammerschmidt an eine jüngere Generation Aarbergener über.

Florian Alliger (37) und Dennis Jung (42) übernehmen die 1. Herrenmannschaft der JSG. Wie schon bei Jenisch und Hammerschmidt setzt der Verein also weiterhin auf Leute mit Stallgeruch:

Sowohl Alliger als auch Jung sind in Aarbergen aufgewachsen, durchliefen die Jugendmannschaften der JSG und wohnen bis heute in der Gemeinde.

Auch im Herrenbereich spielten beide etliche Jahre für den Verein, sammelten aber auch Erfahrungen in höheren Ligen – Alliger beim TuS Beuerbach, Jung beim TuS Burgschwalbach.

Florian Alliger blieb der JSG nach seiner aktiven Karriere als Jugendleiter im Vorstand und als Jugendtrainer erhalten.

In der C-Jugend gestartet, trainiert er noch bis Saisonende die A-Jugend und freut sich darauf, einige seiner Spieler anschließend in die Herrenmannschaft zu integrieren – ein Übergang, der kaum besser gelingen könnte.

Die passenden Lehrgänge des DFB und des Hessischen Fußballverbandes nahm er dazu gerne wahr. So ist er bereits zertifizierter DFB-Basis-Jugendleiter sowie DFB-Basis-Coach. Im Frühjahr wird er außerdem den Lehrgang zur Trainer-C-Lizenz beim HFV in Grünberg besuchen und ist damit bestens für seine kommenden Aufgaben gerüstet. Dennis Jung wählte einen anderen Weg für seine mittlerweile deutlich über ein Jahrzehnt lange Trainerkarriere.

Während seiner aktiven Zeit bei der JSG trainierte er bereits mehrere Jahre – teilweise als Spielertrainer – die zweite Mannschaft und setzte diese Tätigkeit auch beim benachbarten TuS Burgschwalbach viele Jahre erfolgreich fort. Unterbrochen wurde diese Zeit lediglich durch ein Jahr als Cheftrainer der ersten Mannschaft des TuS Breithardt.

Im Sommer 2024 wechselte er gemeinsam mit dem erfahrenen Coach Torsten Baier zum RSV Würges – zunächst als Co-Trainer, anschließend in Hauptverantwortung.

Seit Herbst 2025 ist Dennis Jung beim Nachbarn TGSV Holzhausen zusammen mit Cagri Yigit tätig und schließt sich im Sommer wieder seinem Heimatverein, der JSG Aarbergen, an – für ihn eine absolute Herzensangelegenheit, wie er in den Gesprächen mehrfach betonte.