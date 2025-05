Alles Entscheidungen fix in der Kreisliga - Staffel A

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - bereits alle Entscheidungen gefallen. Meister ist der 1. FCR Bramsche, für die Teilnahme am Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga hat sich der SV Alfhausen qualifiziert und nach aktuellem Stand steigen der SC Türkgücü, der SC Achmer, der SV Grafeld und die SG Osterkappeln/SV Schwagstorf aus der Kreisliga ab.

Am letzten Spieltag, der sich von Donnerstag bis zum kommenden Sonntag erstreckt, geht es nur noch um die besseren Platzierungen. Kann in der oberen Tabellenregion der TV Bohmte seine dritten Tabellenplatz gegen die Verfolger SC Rieste und BW Hollage II verteidigen? Auch im mittleren und unteren Mittelfeld sind noch einige Tabellensprünge möglich. Eine Besonderheit in der Kreisliga. Die SG Voltlage spielte am Mittwoch gegen die SG Ostercappeln (3:4) und am Freitag beim SV Grafeld gleich zweimal innerhalb zwei Tagen.

TV Bohmte - BW Hollage So. 15.00 Uhr - Fupa-Liveticker