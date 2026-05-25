Alles drin in einem spannenden Derby!

– Foto: Pierre Schmidt

Die Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger 1 - Bacelic 2 (82. Becher 27), Schnurr 3 (61. Gomez 12), Arjonit Rexhepi 5, Schellbach 6, Einecker 9, Aslan 11 (C), Bektasi 18, Ngonge Mboyo 19 (77. Manjang 20), Altin Rexhepi 21 (61. Tekbas 10), Häringer 77.

Zuschauer: 300

Schiedsrichterin:

Sina Gieringer (SV Sinzheim)

Assistenten:

(1.) Elia Mix

(2.) Viktor Loghin

Besondere Vorkommnisse:

Gelb-Rote Karte:

Fernando Gomez (97./VfR Hausen - Foulspiel)

Spannung pur ...

... über die gesamten 98 Spielminuten.

Das Nachbarschaftsderby zwischen den "Möhlinkickern" und den "Wölfen" hielt absolut, was es versprach.

Freitagabend - tolles Wetter, guter Platz, starke Kulisse --- Fußballherz, was willst du mehr?

Alleine dreimal wechselte die Führung in der Begegnung des Tabellenzehnten gegen den Siebten.

Der Anfang war eine kurze Abtastphase, um auszuloten, welche Taktik sich der Gegner zurechtgelegt hatte.

Nach der ersten VfR-Ecke (6.) musste Kevin Senftleber per Kopf vor der Linie retten. In der 9. Spielminute setzte Altin Rexhepi die Kugel nach einem Dribbling aus zehn Metern ganz knapp links unten vorbei.

Nach einem Schuss (22.) von Justin Klages, den VfR-Keeper Marvin Mettenberger locker hielt, war er zwei Minuten später doch bezwungen. Der sehr agile Mika Leib bereitete das 0:1 (24.) ganz stark vor und Julian Hesse musste nur noch ins leere Gehäuse einschieben.

Sam Gartner (27.) und Tobias Klein (30.) dann mit zwei guten Abschlüssen, Marvin Mettenberger parierte aber sicher.

In der 40. Minute fiel das vermeintliche 1:1 durch Yannick Häringer, aber die Spielleiterin gab den Treffer nicht.

Kurz vor dem Pausenpfiff (45.) verfehlte ein Gewaltschuss aus 25 Metern von Shqipon Bektashi das linke Dreieck um einen Meter.

Pause und Zeit zum Luft holen für eine spektakuläre zweite Halbzeit, die wirklich alles bot. Vorneweg gesagt: vier Top-Tore, eins schöner als das andere.

Die Möhlinkicker nun endlich richtig in der Partie - mit dem 1:1-Ausgleich nach 57 Minuten. Spielaufbau über die linke Seite. Arjonit Rexhepi legte sich den Ball zurecht, flankte butterweich vor das FC-Gehäuse und Leandro Einecker köpfte aus zehn Metern schulbuchmäßig ein.

In der 73. Spielminute dann die 2:1-Führung für die Gelb-Schwarzen. Tom Schellbach mit dem perfekten Pass aus der Zentrale auf Pave Bacelic, der von der rechten Seite kam. Sein satter Spannschuss wurde etwas abgefälscht und drehte sich dann als Bogenlampe herrlich in das linke Dreieck.

Doch die "Wölfe" kamen nochmals zurück. Nach einem Eckball flankte FC-Kapitän Tobias Klein auf Julian Hesse, der via linkem Innenpfosten per Kopf zu seinem "Doppelpack" und dem 2:2-Ausgleich (82.) traf.

Beide Mannschaften hätten mit diesem Derby-Remis gut leben können, aber das Sanso-Team hatte noch einen im Köcher. Minute 93: ein Eckball von der rechten Seite. Diesen drehte Sam Gartner mit extrem viel Effet lang zum Hausener Tor hin. Erneut "küsste" das Spielgerät den linken Innenpfosten und sprang ins Tor zum Endstand von 2:3.

Der Jubel über den etwas glücklichen Derbysieg war bei den Gästen natürlich überschwänglich.

Leider gab es noch eine Gelb-Rote Karte (97.) für Fernando Gomez. Klar überzogen von der Spielleiterin Sina Gieringer (SV Sinzheim), die im zweiten Abschnitt nur so mit Gelben Karten gegen den VfR Hausen "wedelte".

Nun geht es im letzten Saisonspiel für Team 1 zum FC Rot-Weiß Salem. Wie wir ist der Aufsteiger auch schon gerettet.

Der etwas geknickte Cheftrainer Erich Sautner gab bei der Spielanalyse zu Protokoll:

"Da wird nochmal richtig Gas gegeben - kein lockerer Abschluss, der Dreier muss noch her (!!)"

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)