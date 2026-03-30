Alles drin im Nordfriesland-Derby: Rantrum 5:3 in Tororgie gegen Hatts

Acht Tore, hitzige Zweikämpfe, schwierige Platzverhältnisse, Spannung bis zur letzten Sekunde und eine stimmungsvolle Kulisse: Das Nordfriesland-Derby zwischen dem TSV Rantrum und dem TSV Hattstedt bot den über 500 Zuschauern beste Unterhaltung – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Rantrum setzte sich in einer interessanten Schlussphase mit 5:3 (2:2) durch.
„Ja, war ein wildes Spiel“, brachte es Rantrums Trainer Erik von Lanken nach Abpfiff treffend auf den Punkt. Tatsächlich entwickelte sich von Beginn an ein intensives Duell, in dem spielerische Feinheiten auf dem schwer bespielbaren Rasen nur phasenweise möglich waren. „Man merkt den Mannschaften an, dass viele eine kurze Wintervorbereitung hatten und die Plätze noch nicht wirklich gut bespielbar sind. Fußball an sich ist derzeit nur schwer möglich“, so von Lanken. Dennoch habe sein Team „den Zuschauern ein spannendes und in der Summe auch ein gutes Spiel gezeigt“.
Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. Hattstedt presste früh, agierte aggressiv in den Zweikämpfen und belohnte sich nach einer Viertelstunde: Tobias Wetzel zirkelte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. „Wir haben gut in die Partie gefunden, hatten viel Ballbesitz und sind verdient in Führung gegangen“, erklärte Hattstedts Trainer Sebastian Kiesbye.
Rantrum brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, kam dann aber mit der ersten klaren Chance zum Ausgleich. Brian Kliese bediente Damian Krause mit einem präzisen Außenristpass, der Angreifer blieb eiskalt – 1:1 (23.). „Mit der ersten gefährlichen Aktion machen wir direkt das Tor“, so von Lanken.
Nun waren die Gastgeber im Spiel. Nach einer sehenswerten Kombination über Louis Petersen vollendete Rasmus Wunderlich zur Führung (37.). Doch die Antwort folgte prompt: Nach einer Ecke köpfte Rantrums Thies Clausen unglücklich ins eigene Tor (39.). „Das war so ein bisschen erzwungen – gutes Stellungsspiel, dann passiert so etwas“, meinte Kiesbye zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel legte Rantrum den Vorwärtsgang ein – und traf früh. Oke Flatterich schaltete nach Ballgewinn blitzschnell um, zog aus rund 16 Metern trocken ab und stellte auf 3:2 (47.). „Nach der Halbzeit sind wir mit richtig Dampf aus der Kabine gekommen“, sagte von Lanken. Nur wenig später erhöhte erneut Flatterich nach einem Steckpass von Petersen auf 4:2 (65.).
Hattstedt zeigte jedoch Moral und verkürzte durch Rinor Ademi nach schöner Kombination über die Außenbahn auf 3:4 (73.). „Da war noch alles drin“, fand Kiesbye. Doch in der Schlussphase verlor seine Mannschaft etwas den Zugriff. „Wir haben uns dann leider auf viele lange Bälle beschränkt – das spielt Rantrum natürlich in die Karten.“
Spannung kam dennoch bis in die Nachspielzeit auf. Nachdem Hattstedts Keeper Boy Boysen einen Handelfmeter von Flatterich parierte (90.+4), fiel im direkten Anschluss die Entscheidung: Nach einer Ecke traf Marvin Matthiesen zum 5:3-Endstand (90.+5.).
„So sicher kann man sich da nie sein, deshalb war das fünfte Tor natürlich wichtig“, sagte von Lanken erleichtert. Kiesbye zog ein selbstkritisches Fazit: „Im Großen und Ganzen verdient verloren. Fünf Gegentore sind einfach zu viel. Wenn du ständig verteidigen musst, passieren irgendwann Fehler.“
Während Rantrum den Derby-Sieg feierte, richtet sich der Blick bei Hattstedt bereits nach vorne. „Es bringt nichts, dem hinterherzutrauern. Wir werden das Spiel aufarbeiten und dann geht es am Samstag ins entscheidende Duell gegen Comet Kiel“, kündigte Kiesbye an.
Stimme zum SpielSebastian Kiesbye (Trainer TSV Hattstedt)
TSV Rantrum: Timon Hansen – Clausen, Marvin Matthiesen, Broder Hansen, Flemming – Kliese, Lorenzen (86. Pein) – Flatterich, Petersen (86. Bruhn), Krause (76. Reichenberg) – Wunderlich (90.+1 Henke).
Trainer: Erik von Lanken.
TSV Hattstedt: Boysen – Jorden, Wetzel, Poschkamp, Baouche – Thießen, Ludwig (70. Nour Jaber), Ruda Jaber (76. Sander) – Jeßat (86. Völker), Paulsen (70. Michelsen), Ademi (86. Jonas Heider).
Trainer: Sebastian Kiesbye.
Schiedsrichter: Krischan Kropp (Rödemisser SV).
Assistenten: Lennard Gawellek, Kevin Jacobsen.
Zuschauer: 473.
Bes. Vorkommn.: Boy Boysen (Hattstedt) hält Handelfmeter von Oke Flatterich (90.+4).
Tore: 0:1 Tobias Wetzel (15.), 1:1 Damian Krause (23.), 2:1 Rasmus Wunderlich (37.), 2:2 Thies Clausen (39., ET), 3:3 Oke Flatterich (47.), 4:2 Oke Flatterich (65.), 4:3 Rinor Ademi (73.), 5:3 Marvin Matthiesen (90.+5).