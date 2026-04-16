– Foto: Volkhard Patten

Der MTV Hondelage gewinnt ein umkämpftes Nachholspiel beim TSV Schwicheldt mit 3:2. Auf schwer bespielbarem Platz entscheidet vor allem die Effizienz – und ein früher Treffer bringt die Gäste auf Kurs.

Der TSV Schwicheldt bleibt nach der Niederlage mit 24 Punkten im Tabellenmittelfeld auf Rang zehn. Die Rollenverteilung vor der Partie bestätigte sich damit letztlich auch im Ergebnis.

Der MTV Hondelage 1909 hat seine gute Ausgangsposition weiter gefestigt. Mit nun 36 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz vier und liegt damit vor dem TSV Germania Lamme (35 Punkte).

Die Gastgeber fanden jedoch im weiteren Verlauf besser in die Partie und glichen in der 32. Minute durch Pascal Taraschewski aus. Bis zur Pause entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung mit vielen Unterbrechungen und wenig Spielfluss.

Hondelage erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute durch Pascal Rost mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Hondelage seine Möglichkeiten konsequenter. Philipp Heidenreich brachte die Gäste in der 61. Minute erneut in Führung.

Nur wenige Minuten später erhöhte Linas Benjamin Helmdach auf 3:1 (67.) und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Schwicheldt kam erst in der Nachspielzeit nochmals heran: Julien Kahnt verwandelte einen Strafstoß zum 2:3-Endstand (90.+2).

Spiel geprägt von äußeren Bedingungen

Die Partie stand deutlich unter dem Einfluss der Platzverhältnisse. Ein geordnetes Kombinationsspiel war kaum möglich, stattdessen bestimmten lange Bälle und Zufallsaktionen das Geschehen.

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz fand nach Abpfiff deutliche Worte: „Das Fußballspiel ist leider nicht zu bewerten, weil es kein Spiel war. Der Platz war eine Katastrophe. Das war ein Acker, da kann man alles drauf machen, nur kein Fußball spielen.“

Weiter führte er aus: „Es wurden von beiden Mannschaften nur lange Bälle gespielt und durch Fehler wurden dann die Tore erzielt. Mit einem verdienten Sieg.“

Zugleich übte er Kritik an den Rahmenbedingungen: „Die Stadt Peine sollte sich Gedanken um ihre Plätze und den Amateursport machen. Das, was uns da erwartet hat, war Körperverletzung.“

Hondelage sichert sich trotz widriger Umstände drei wichtige Punkte und bleibt im Rennen um die vorderen Plätze stabil positioniert. Entscheidend war die konsequentere Chancenverwertung in einem Spiel, das nur bedingt sportliche Aussagekraft besaß.

Für Schwicheldt bleibt die Erkenntnis, dass selbst unter schwierigen Bedingungen die defensive Stabilität nicht ausreichte, um gegen ein Spitzenteam zu bestehen.