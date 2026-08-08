Alles deutet auf einen Durchmarsch der SpVgg hin

Die Neckarsteinacher (blau) sind der große Favorit auf den Durchmarsch in die Kreisliga. – Foto: Basti Zeltwanger

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Rückblick 2025/26: Zwei von drei Aufsteigern aus der Vorsaison haben wir richtig getippt. Um Entschuldigung müssen in Mückenloch und Wieblingen bitten. Diesen beiden Teams haben wir den Abstieg zugetraut, letztlich haben sie die A-Klasse aber sicher gehalten.

Wir haben uns wieder getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Es kann nur einen geben. Gerne würden wir hier für Abwechslung sorgen und auf einen anderen Verein als Meister tippen. Aber die Übermacht ist zu groß. Neckarsteinach holt den Titel, da gibt's kein Vertun.

Nachdem Mathias Örum den FCF übernommen hatte, performte die Mannschaft auf mittlerem Kreisliganiveau. Leider war die Hypothek aus der Vorrunde zu groß. Aber "Jay" wird das jetzt richtig in die Hand nehmen. Frauenweiler kehrt ins Oberhaus zurück.

TSV Gauangelloch

Infrastruktur, Mannschaft, Trainer – alles bei "Gauangeles" ist bereit für die Kreisliga. Aber Aufsteigen ist schwer planbar. Leider gibt es immer ein paar Übermannschaften. So auch in diesem Jahr. "Nordstern" verpasst den Aufstieg knapp.

TSV Pfaffengrund

Pfaffengrund ist eine Diva. Mal läuft's sehr gut, mal sehr schlecht. Im letzten Jahr lief es nicht so gut. Entsprechend geht es in diesem Jahr bergauf. Die Mannschaft ist ohnehin besser, als es in der letzten Saison den Anschein machte. Sie schafft es nach oben.

VfR Walldorf

Die Entwicklung beim VfR geht kontinuierlich nach oben. Aufstieg 2025, danach hat man sich etabliert. Jetzt geht es weiter nach oben. Der VfR spielt eine gute Runde.

SG Tairnbach

Nach dem Aufstieg 2023 ist Tairnbach mittlerweile im Inventar der Liga angekommen. Da wird man auch bleiben. Der Tag mag kommen, an dem Tairnbach ganz oben anklopft. Aktuell ist es aber noch nicht so weit.

DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II

Kurz schnupperte die DJK letzte Runde an den Aufstiegsplätzen. Für den großen Wurf fehlte aber die Konstanz. "Ziegele" hat zwar keine "typische" zweite Mannschaft, viele Spieler sind schon im fortgeschrittenen Alter. Dennoch zeigen sie immer wieder Leistungsschwankungen. Das kommt auch im neuen Jahr so. Man landet wieder im Mittelfeld.

TSV Rettigheim

Mit Dominik Marschall in der sportlichen Leitung geht es bergauf beim TSV. Die Mannschaft verbessert sich weiter und klettert auch in der Tabelle. Sie landet im gesicherten Mittelfeld.

FC Rot II

Der Aufsteiger gehört dem eigenen Selbstverständnis nach ohnehin in die A-Klasse und wird das auch zeigen. Die Mannschaft ist eingespielt und stabil. Sie schafft eine sorgenfreie Runde.

BSC Mückenloch

Hansi Flicks Heimatverein fühlt sich aktuell im Mittelfeld wohl. Da weder Top-Neuzugänge kommen noch ein großer Aderlass besteht, findet sich der BSC erneut hier wieder. Einziger Wermutstropfen: Man verfehlt den einstelligen Tabellenplatz.

1.FC Wiesloch

Traditionsverein Wiesloch will langfristig in die Kreisliga. Aktuell ist man aber noch nicht so weit. Der 1.FC muss sich noch weiter konsolidieren, bevor wieder höhere Ziele angestrebt werden können.

SpVgg Baiertal

Trotz des Abstiegs aus der Kreisliga wird es Baiertal schwer haben. Der Abstieg im letzten Jahr war deutlich. Eine Klasse tiefer hat man die Möglichkeit, sich neu zu finden. Aber starke Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Nach ganz unten geht es aber auch nicht.

TSV Wieblingen

Der einstige Verbandsligist hat es weiter schwer. Namhafte Neuzugänge wurden nicht verpflichtet. So muss man weiter daran arbeiten, auf Kurs zu bleiben. Für mehr als den Klassenerhalt reicht es nicht.

FV Nußloch II

Die Klasse wird anspruchsvoll für den FVN. Der Aufstieg aus der B-Klasse war knapp, in der A-Klasse wird man sich zunächst im Tabellenkeller wiederfinden.

ASC Neuenheim II

Einfach wird es nicht für die Zweite des ASC Neuenheim. Es droht eine Platzierung am hinteren Ende der Tabelle. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga geht es direkt noch eine Klasse tiefer. Leider der Abstieg.

ASV Eppelheim II

Nach dem Aufstieg 2025 hatte der ASV schon im ersten A-Klassen-Jahr Probleme. Da herrschte aber noch Aufstiegseuphorie. Nun wird's richtig schwer. Mögliche Unterstützung von oben bleibt aus, weil in der knallharten Verbandsliga alle Spieler gebraucht werden. Entsprechend geht es runter.

Getippte Abschlusstabelle