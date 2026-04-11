Alles dabei: Kantersiege, Befreiungsschläge und Unterzahl-Dramen!

An diesem 28. Spieltag der Regionalliga Bayern untermauerte die SpVgg Unterhaching mit einem 5:0-Kantersieg gegen "Kellerkind" TSV Schwaben Augsburg weiter ihre Ambitionen auf die Tabellenspitze. Während die Gäste ihre Chancen nicht nutzten, zeigten sich die Hachinger vor 3.225 Zuschauern gnadenlos effektiv - und können nach Toren von Müller, Hannemann (2), Krupa und Krattenmacher den Abstand auf Primus Nürnberg II, der am Freitagabend "nur" 1:1 in Illertissen spielte, weiter verkürzen.
Ebenfalls torreich endete die Partie des TSV Aubstadt, der den TSV Buchbach mit 4:1 bezwang. Die Doppelpacker Max Grimm und Severo Sturm waren hier die Garanten für den verdienten Heimsieg der Grabfelder.
Im Abstiegskampf feierte die SpVgg Greuther Fürth II einen wichtigen 2:1-Sieg und somit einen kleinen Befreiungsschlag gegen den FC Memmingen, wobei Joker Max Meyer nur eine Minute nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer markierte. Eine schier heroische Leistung bot die Viktoria Aschaffenburg, die trotz früher roter Karte (Roberto Desch) und Platzverweis für Coach Felix Luz mit 1:0 beim FC Augsburg II gewann - Kapitän Benjamin Baier traf per Elfmeter.
Die SpVgg Ansbach festigte derweil durch ein 1:0 gegen Schlusslicht Hankofen-Hailing ihren Platz im Tabellenmittelfeld, während die DJK Vilzing durch ein spätes Tor von Simon Sedlaczek den VfB Eichstätt mit 1:0 niederrang und ihre Sieglos-Serie damit beendete.
Die 3.225 Zuschauer im Uhlsport-Park sahen eine zunächst offene Partie, in der die Gäste aus Augsburg etwas fahrlässig mit ihren Großchancen umgingen. Heiß, Radoki und Ruisinger ließen beste Möglichkeiten zur Führung liegen, was die SpVgg Unterhaching kurz vor der Pause eiskalt bestrafte: Moritz Müller eröffnete in der 36. Minute mit einem platzierten Linksschuss den Torreigen. Ein Doppelschlag von Tim Hannemann (45.+1/45.+2) – begünstigt durch einen schweren Patzer von Gäste-Keeper Rogg beim dritten Treffer – sorgte noch vor dem Halbzeitpfiff für eine komfortable und mehr oder weniger vorentscheidende 3:0-Führung.
Nach dem Seitenwechsel blieben die „Schwabenritter“ im Abschluss glücklos, während Haching die Partie souverän kontrollierte. Krupa erhöhte in der 72. Minute nach einer präzisen Hereingabe auf 4:0, ehe Wesley Krattenmacher mit einer starken Einzelleistung den 5:0-Endstand markierte (81.). Durch diesen am Ende ungefährdeten Kantersieg schließen die Vorstädter in der Tabelle zu den Würzburger Kickers auf, während Augsburg trotz ordentlicher Ansätze für seine mangelnde Effizienz hart bestraft wurde.
Vor 451 Zuschauern im Aubstädter Schulstadion entwickelte sich zunächst eine verhaltene Partie, in der Torchancen lange Mangelware blieben. Erst nach einer halben Stunde erhöhte der TSV Aubstadt den Druck und belohnte sich prompt: Max Grimm köpfte in der 34. Minute nach einer präzisen Frisorger-Flanke zur 1:0-Pausenführung ein. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Grimm sofort nach und hämmerte den Ball nach einer Ecke unhaltbar zum 2:0 in den Winkel (47.). Buchbach gab sich jedoch nicht auf und kam durch einen verwandelten Handelfmeter von Samed Bahar in der 61. Minute noch einmal heran, nachdem die Gäste zuvor bereits durch Distanzschüsse gefährlich geworden waren.
Die Hoffnung der Buchbacher auf einen Punktgewinn hielt jedoch nur bis zur Schlussphase, als Aubstadt das Tempo erneut verschärfte. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgte Severo Sturm mit einem eiskalten Doppelschlag (76./78.) für die endgültige Entscheidung: Erst umkurvte er den Keeper zum 3:1, kurz darauf traf er aus 13 Metern flach zum 4:1-Endstand. Während Aubstadt dank der Treffsicherheit seiner Doppelpacker Grimm und Sturm einen hochverdienten Heimsieg feiert, scheiterte Buchbach in der Schlussphase beim Versuch der Ergebniskorrektur am starken Aubstädter Rückhalt Julian Brätz.
In einem hochklassigen Regionalligaspiel erwischte die SpVgg Greuther Fürth II den besseren Start und ging bereits nach zehn Minuten in Führung, als ein Memminger eine gefährliche Freistoßflanke von Jakob Engel unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Die Gäste zeigten sich jedoch wenig geschockt und schlugen nur zehn Minuten später eiskalt zurück: Fabian Lutz blieb vor Fürth-Keeper Simon Hoffmann ganz cool, umkurvte ihn und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Trotz weiterer guter Möglichkeiten durch Lado Akhalaia auf Fürther Seite blieb es zur Pause beim leistungsgerechten Unentschieden, da Memmingen durch schnelles Umschaltspiel stets gefährlich blieb.
Die Entscheidung in der zweiten Hälfte fiel binnen weniger Minuten rund um die Stundenmarke. Zunächst schwächte sich Memmingen selbst, als Pascal Maier nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (61.). Nur drei Minuten später schlug die große Stunde des Jokers: Max Meyer, gerade erst eine Minute auf dem Feld, tanzte drei Gegenspieler im Strafraum aus und vollendete zur 2:1-Führung. In Überzahl ließen die Fürther zwar durch Arjanit Fazlija (Pfostentreffer) und Okpalaike Chancen auf die Vorentscheidung liegen, brachten den knappen Vorsprung aber trotz einer letzten Memminger Schlussoffensive über die Zeit. Ein wichtiger Dreier für das „kleine Kleeblatt“ im Kampf um den Klassenerhalt.
In einer zunächst chancenarmen Begegnung neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken im Mittelfeld. Während Augsburg durch Florian Hangl die erste dicke Gelegenheit verbuchte (16.), antwortete Aschaffenburg mit einem Lattentreffer durch Matvey Obolkin (35.). Kurz vor dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die Ereignisse: Roberto Desch sah nach einem groben Foulspiel gegen Simon Mühlbauer die Rote Karte (41.). Da sich Viktoria-Coach Felix Luz lautstark über die Entscheidung beschwerte, wurde auch er vom Schiedsrichter mit Glatt-Rot des Innenraums verwiesen, was die Gäste vor eine scheinbare Mammutaufgabe für den zweiten Durchgang stellte.
Trotz der personellen Unterlegenheit agierte die Bleistein-Elf nach dem Wiederanpfiff defensiv extrem diszipliniert und ließ die Augsburger, die nun deutlich mehr Ballbesitz verzeichneten, kaum zur Entfaltung kommen. In der 68. Minute folgte die Belohnung für den hohen Aufwand: Nach einem Foul an Nino Cassaniti im Strafraum behielt Benjamin Baier die Nerven und verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt zur Führung. Der FCA warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, scheiterte aber entweder am eigenen Unvermögen oder am sicher agierenden Gästekeeper Verstappen. So entführte die Viktoria am Ende nicht unverdient drei Punkte aus der Fuggerstadt.
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