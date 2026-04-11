Alles dabei: Kantersiege, Befreiungsschläge und Unterzahl-Dramen!

Großer Jubel herrschte in Aubstadt, wo der heimische TSV mit einem klaren 4:1-Sieg gegen den Tabellennachbarn TSV Buchbach gewann - u.a. durch zwei Tore von Severo Sturm (zweiter von rechts). – Foto: Julien Christ / sportfotografi

An diesem 28. Spieltag der Regionalliga Bayern untermauerte die SpVgg Unterhaching mit einem 5:0-Kantersieg gegen "Kellerkind" TSV Schwaben Augsburg weiter ihre Ambitionen auf die Tabellenspitze. Während die Gäste ihre Chancen nicht nutzten, zeigten sich die Hachinger vor 3.225 Zuschauern gnadenlos effektiv - und können nach Toren von Müller, Hannemann (2), Krupa und Krattenmacher den Abstand auf Primus Nürnberg II, der am Freitagabend "nur" 1:1 in Illertissen spielte, weiter verkürzen.

Ebenfalls torreich endete die Partie des TSV Aubstadt, der den TSV Buchbach mit 4:1 bezwang. Die Doppelpacker Max Grimm und Severo Sturm waren hier die Garanten für den verdienten Heimsieg der Grabfelder.

Im Abstiegskampf feierte die SpVgg Greuther Fürth II einen wichtigen 2:1-Sieg und somit einen kleinen Befreiungsschlag gegen den FC Memmingen, wobei Joker Max Meyer nur eine Minute nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer markierte. Eine schier heroische Leistung bot die Viktoria Aschaffenburg, die trotz früher roter Karte (Roberto Desch) und Platzverweis für Coach Felix Luz mit 1:0 beim FC Augsburg II gewann - Kapitän Benjamin Baier traf per Elfmeter.

Die SpVgg Ansbach festigte derweil durch ein 1:0 gegen Schlusslicht Hankofen-Hailing ihren Platz im Tabellenmittelfeld, während die DJK Vilzing durch ein spätes Tor von Simon Sedlaczek den VfB Eichstätt mit 1:0 niederrang und ihre Sieglos-Serie damit beendete.