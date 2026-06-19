Alles bereit: VfB Forstinning empfängt TSV 1860 München

Der VfB Forstinning hat den Kreisligisten FC Neuhadern klar geschlagen. – Foto: Marc Marasescu

Der Fußball-Landesligist spielt am Samstag gegen die Münchner Löwen. Ursprünglich war nur die zweite Mannschaft geplant.

Der Fußball-Landesligist VfB Forstinning empfängt zu seinem ersten Testspiel für die neue Saison an diesem Samstag um 14 Uhr im heimischen Sportpark den ehemaligen deutschen Meister TSV 1860 München. Neben all den aufgeregten Begleiterscheinungen zu Spielbeginn mit Einlaufkindern und Großfahnenschwenkern diverser Fanklubs der Löwen möchte VfB-Trainer Gery Lösch natürlich auch den sportlichen Aspekt nicht vernachlässigen.

„Die ursprüngliche Intention war ja, gegen den TSV 1860 II als Super-Bayernligist gleich im ersten Test gefordert zu werden“, erklärte Lösch: „Doch unverhofft kommt oft.“ Die Wandlung des Vorbereitungsspiels gegen den Meister der Bayernliga Süd aufgrund der Turbulenzen bei den Giesingern zur Partie gegen den wohl zukünftigen Regionalligisten kam für den VfB sehr kurzfristig und überraschend.

„Das ist natürlich schön und ein Höhepunkt für die Jungs“, bestätigte der Forstinninger Coach. „Für mich steht aber auch im Vordergrund, wie wir zwei oder drei Schwerpunkte umsetzen und ich mir ein Bild machen kann nach den zwei Wochen bislang.“ Zu diesem Zweck wird Lösch zwei komplette, annähernd gleich leistungsstarke Teams zusammenstellen und in der Halbzeitpause komplett durchwechseln. Dabei werden auch sämtliche Neuzugänge dabei sein und ihr erstes Spiel im VfB-Trikot bestreiten.

Mit Neuzugängen können die Sechzger wahrscheinlich nicht dienen, auch die mit nur einem Vertrag für die 3. Liga ausgestatteten Akteure werden nicht dabei sein. Alper Kayabunar besetzt auf alle Fälle momentan die Trainerstelle und wird mit einer bestmöglichen Kombination aus den verbliebenen Akteuren der Profis und der U19 in Forstinning auflaufen.

Die Besucher bittet der VfB um folgende Kenntnisnahme: Für die bereits im Vorverkauf erworbenen Karten gibt es einen eigenen Zugang zwischen Hartplatz und Vereinsheim. Tageskassen sind geöffnet am regulären Eingang beim Mehrzweckbau und neben dem Tennisheim an der Jahnstraße. Die örtliche Feuerwehr unterstützt den VfB bei der Einweisung zu den zusätzlich geschaffenen Parkplätzen an der Straßhamer Straße hinter den Tennisplätzen.

Natürlich ist der VfB auch angesichts der erwarteten Temperaturen gerüstet und bietet neben zwei Grillständen auch ausreichend Getränke und Sonnenschirme an. Die örtlichen Fans werden vom Verein gebeten, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen.