Alles auf Sieg: Lokalderbys und erste Punkte im Fokus

Die Kreisliga A in Bonn, Berg und Rhein-Erft geht in eine weitere spannende Runde. Nach den ersten Spieltagen stehen einige Teams bereits unter Druck, während andere den Schwung aus den letzten Wochen nutzen wollen. Lokale Derbys und ambitionierte Aufsteiger versprechen packende Duelle, bei denen jeder Punkt für die Tabellenkonstellation entscheidend sein kann.

Im Kreis Bonn steht ein spannendes Duell an: Oberkassel reist zum Lokalderby nach Beuel. Oberkassel-Trainer Volkan Deniz blickt optimistisch auf die Partie: „Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Derby in Beuel. Beuel ist eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich mit dem Ziel 'Wiederaufstieg' befasst. Aber wir wissen, was uns erwartet, und werden uns bestmöglich darauf vorbereiten.“ Sein Team sei gut in die Saison gestartet und wolle sich auch in diesem Spitzenspiel teuer verkaufen.

Im Kreis Berg startet TuS Homburg-Bröltal am Sonntag in der Liga, zuvor stand bereits das Pokalspiel gegen Altenberg an. Trainer Nils Labitz betont: „Wir gehen natürlich mit großen Ambitionen in diese Partien, wir wollen gewinnen. Wissen aber auch um die Stärke von Altenberg und haben den nötigen Respekt.“ Trotz der Herausforderung will sein Team in der Partie die bestmögliche Leistung abrufen.

Rhein-Erft: Erste Punkte dringend nötig

Für den FC Berrendorf geht es nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn vor allem darum, den ersten Sieg einzufahren. Co-Trainer Carsten Weiß macht klar, dass sein Team mit allen Tugenden des Amateurfußballs kämpfen wird, um die Saison in die richtige Richtung zu lenken.

Auch RG Wesseling reist motiviert an. Oguz Imrecler erklärt, dass sein Team Berrendorf aus der letzten Pokalrunde kennt, als man noch als B-Ligist aufeinandertraf – damals mit erfolgreichem Ausgang für Wesseling. „Nach zwei Unentschieden in Folge hoffen wir auf den ersten Sieg und werden entsprechend auftreten. Berrendorf hingegen musste drei Niederlagen verkraften und ist sicherlich hoch motiviert gegen uns zu punkten“, so Imrecler. Effektivität vor dem Tor wird entscheidend sein, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.