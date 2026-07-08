Alles auf Null bei der Wismut

Nach zwei Abstiegen in Folge beginnt bei der BSG Wismut Gera in der Landesklasse 1 ein neues Kapitel. Mit einem veränderten Kader, dem neuen Cheftrainer Daniel Sander und einer klaren sportlichen Ausrichtung soll der Verein wieder Schritt für Schritt in ruhigeres Fahrwasser geführt werden.
FuPa Thüringen: Hallo Marcel, nach zwei Abstiegen in Folge steht die Wismut vor einem echten Neustart. Wie schwer war es, die vergangenen Monate aufzuarbeiten und welche Lehren habt ihr daraus gezogen?
Marcel Peters: Die vergangenen Monate waren für alle Beteiligten sehr schwierig. Zwei Abstiege in Folge gehen an keinem Verein spurlos vorbei – weder sportlich noch emotional. Deshalb haben wir die vergangene Saison intensiv analysiert und uns bewusst die Zeit genommen, alle Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Dabei ging es nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Sportlich haben wir erkannt, dass wir wieder mehr Kontinuität, klare Strukturen und eine Mannschaft brauchen, die unsere Werte auf und neben dem Platz lebt. Deshalb haben wir den Kader gezielt verändert und bei den Neuverpflichtungen großen Wert auf Qualität, Charakter und Identifikation mit dem Verein gelegt.
Uns ist bewusst, dass wir das Vertrauen unserer Fans und Sponsoren nicht durch Ankündigungen zurückgewinnen, sondern nur durch unsere tägliche Arbeit und die Leistungen auf dem Platz. Genau dafür werden wir alles investieren und Schritt für Schritt die Grundlage schaffen, die Wismut wieder erfolgreich aufzustellen.
FuPa Thüringen: Viele Fans fragen sich, woran der erneute Abstieg letztlich festzumachen ist. Was ist aus deiner Sicht in der vergangenen Saison schiefgelaufen?
Marcel Peters: Ich denke, dass es nicht den einen entscheidenden Grund für den Abstieg gibt. Am Ende war es das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Wir haben es über die gesamte Saison hinweg nicht geschafft, die notwendige Kontinuität in unsere Leistungen zu bringen. Auf gute Phasen folgten immer wieder Rückschläge, und gerade in den entscheidenden Momenten haben wir zu viele einfache Punkte liegen lassen.
Entscheidend ist jetzt, dass wir den Blick nach vorne richten. Wir wollen wieder eine Mannschaft aufbauen, die geschlossen auftritt, füreinander arbeitet und die Werte der Wismut auf dem Platz verkörpert.
FuPa Thüringen: Mit Daniel Sander habt ihr einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Warum ist er aus deiner Sicht genau der richtige Mann für diesen Neustart und was soll sich unter ihm verändern?
Marcel Peters: Mit Daniel Sander haben wir uns ganz bewusst für einen Trainer entschieden, der hervorragend zu dem Weg passt, den wir künftig einschlagen wollen. In den Gesprächen hat er uns mit seiner klaren Vorstellung vom Fußball, seiner fachlichen Kompetenz und seiner Art, eine Mannschaft zu führen und weiterzuentwickeln, überzeugt.
Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der nicht nur kurzfristigen Erfolg im Blick hat, sondern gemeinsam mit uns etwas aufbauen möchte. Daniel legt großen Wert auf Disziplin, Zusammenhalt und eine klare Spielidee. Gleichzeitig schafft er es, Spieler individuell weiterzuentwickeln und als Team zu formen.
Unter ihm wollen wir wieder mehr Stabilität, eine klare Struktur und eine Mannschaft sehen, die mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Mut auftritt. Die Fans sollen erkennen, dass auf dem Platz eine Einheit steht, die alles für den Verein gibt. Genau diese Identität wollen wir uns in den kommenden Monaten wieder erarbeiten.
FuPa Thüringen: Mit Florian Schubert und Marcel Kießling konntet ihr zwei absolute Leistungsträger halten, gleichzeitig hat Andy Haupt den Verein verlassen. Welche Bedeutung haben diese Personalien für den Neuaufbau und wie zufrieden bist du insgesamt mit der bisherigen Kaderentwicklung?
Marcel Peters: Dass wir mit Florian Schubert und Marcel Kießling zwei wichtige Leistungsträger halten konnten, ist für unseren Neuaufbau von großer Bedeutung. Beide kennen den Verein, übernehmen Verantwortung und bringen die Qualität sowie die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft brauchen. Solche Spieler sind wichtige Säulen, an denen sich gerade die jüngeren Akteure orientieren können.
Mit Andy Haupt verlässt uns ein Spieler, der in den vergangenen Jahren seinen Beitrag für den Verein geleistet hat. Solche Veränderungen gehören im Fußball dazu. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute.
Mit der bisherigen Kaderentwicklung sind wir insgesamt zufrieden. Wir haben uns bewusst Zeit genommen, um Spieler zu verpflichten, die nicht nur sportlich zu uns passen, sondern auch charakterlich. Unser Ziel war es, eine Mannschaft zusammenzustellen, die Qualität mitbringt, als Einheit funktioniert und bereit ist, für den Verein alles zu investieren. Nach aktuellem Stand sind unsere Kaderplanungen abgeschlossen und wir blicken mit Zuversicht auf die kommende Saison.
FuPa Thüringen: Der Kader wurde in einigen Bereichen verändert. Welche Philosophie verfolgt ihr bei der Zusammenstellung der Mannschaft und welche Handschrift soll das Team künftig auf dem Platz zeigen?
Marcel Peters: Bei der Zusammenstellung des Kaders war uns wichtig, eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung, Qualität und Entwicklungspotenzial zu schaffen. Wir wollten Spieler verpflichten, die nicht nur sportlich zu unseren Anforderungen passen, sondern auch menschlich und charakterlich zur Wismut passen.
Unsere Philosophie ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die geschlossen auftritt, eine hohe Bereitschaft zeigt und sich mit dem Verein identifiziert. Jeder Spieler soll verstehen, was es bedeutet, das Trikot der Wismut zu tragen.
Auf dem Platz wollen wir eine klare Handschrift erkennen lassen: eine Mannschaft, die intensiv arbeitet, mutig auftritt, füreinander kämpft und in jeder Situation als Einheit agiert. Natürlich gehören auch fußballerische Qualität und taktische Flexibilität dazu, aber die Grundlage sollen Leidenschaft, Disziplin und Zusammenhalt sein. Genau diese Eigenschaften wollen wir unseren Fans wieder regelmäßig zeigen.
FuPa Thüringen: Welche Zielstellung gebt ihr der Mannschaft für die kommende Saison mit? Ist der direkte Wiederaufstieg das erklärte Ziel oder geht es zunächst darum, den Verein sportlich wieder zu stabilisieren?
Marcel Peters: Unser Ziel für die kommende Saison ist es zunächst, den Verein sportlich wieder zu stabilisieren und eine Mannschaft zu entwickeln, die konstant ihre Leistung abruft. Nach den vergangenen Jahren geht es darum, wieder eine solide Basis zu schaffen und Schritt für Schritt Vertrauen zurückzugewinnen.
Natürlich wollen wir ambitioniert in die Saison gehen und uns nicht mit Mittelmaß zufriedengeben. Unser Anspruch ist es, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und uns im oberen Bereich der Liga zu etablieren. Dafür müssen wir von Beginn an konzentriert arbeiten, als Mannschaft zusammenwachsen und in jedem Spiel die richtige Einstellung zeigen.
Der direkte Wiederaufstieg ist aktuell kein kurzfristiges Muss. Viel wichtiger ist es, die richtigen Strukturen zu schaffen und einen nachhaltigen Weg einzuschlagen, der uns langfristig wieder erfolgreich macht.
FuPa Thüringen: Die Wismut lebt von ihrer großen Tradition und ihren treuen Fans. Was möchtest du den Anhängern mit Blick auf die neue Saison mit auf den Weg geben?
Marcel Peters: Unsere Fans sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Wismut. Gerade in schwierigen Zeiten ist ihre Unterstützung von großer Bedeutung. Wir wissen, dass die vergangenen Jahre für alle Anhänger nicht einfach waren und viele mit Enttäuschung auf die sportliche Entwicklung zurückblicken.
Trotzdem spüren wir weiterhin den großen Rückhalt und die Verbundenheit zum Verein. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir wollen mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass die Fans wieder stolz auf die Mannschaft sein können und sich mit dem Auftreten auf dem Platz identifizieren.
Wir können keine schnellen Erfolge versprechen, aber wir können versprechen, dass wir jeden Tag mit voller Überzeugung daran arbeiten, die Wismut wieder in die richtige Richtung zu entwickeln. Die Mannschaft soll zeigen, was diesen Verein immer ausgezeichnet hat: Leidenschaft, Zusammenhalt und den Willen, alles für die Farben der Wismut zu geben.
Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir diesen Weg gehen. Glück Auf!