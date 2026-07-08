Alles auf Null bei der Wismut Die Saison 2026/27 in der Landesklasse 1 steht kurz bevor. Ein großer Traditionsverein gibt sich die Ehre und will sich in dieser Saison in einer neuen Liga wieder neu sortieren. von Fabian Göb · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Roddeck

Nach zwei Abstiegen in Folge beginnt bei der BSG Wismut Gera in der Landesklasse 1 ein neues Kapitel. Mit einem veränderten Kader, dem neuen Cheftrainer Daniel Sander und einer klaren sportlichen Ausrichtung soll der Verein wieder Schritt für Schritt in ruhigeres Fahrwasser geführt werden.

Marcel Peters, sportlicher Leiter der Wismut, spricht im Interview mit FuPa Thüringen über die Aufarbeitung der vergangenen Saison, den personellen Umbruch, die Ziele für die kommende Spielzeit und die Bedeutung der treuen Fans. FuPa Thüringen: Hallo Marcel, nach zwei Abstiegen in Folge steht die Wismut vor einem echten Neustart. Wie schwer war es, die vergangenen Monate aufzuarbeiten und welche Lehren habt ihr daraus gezogen?

Marcel Peters: Die vergangenen Monate waren für alle Beteiligten sehr schwierig. Zwei Abstiege in Folge gehen an keinem Verein spurlos vorbei – weder sportlich noch emotional. Deshalb haben wir die vergangene Saison intensiv analysiert und uns bewusst die Zeit genommen, alle Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Dabei ging es nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.

Sportlich haben wir erkannt, dass wir wieder mehr Kontinuität, klare Strukturen und eine Mannschaft brauchen, die unsere Werte auf und neben dem Platz lebt. Deshalb haben wir den Kader gezielt verändert und bei den Neuverpflichtungen großen Wert auf Qualität, Charakter und Identifikation mit dem Verein gelegt.

Uns ist bewusst, dass wir das Vertrauen unserer Fans und Sponsoren nicht durch Ankündigungen zurückgewinnen, sondern nur durch unsere tägliche Arbeit und die Leistungen auf dem Platz. Genau dafür werden wir alles investieren und Schritt für Schritt die Grundlage schaffen, die Wismut wieder erfolgreich aufzustellen. FuPa Thüringen: Viele Fans fragen sich, woran der erneute Abstieg letztlich festzumachen ist. Was ist aus deiner Sicht in der vergangenen Saison schiefgelaufen?

Marcel Peters: Ich denke, dass es nicht den einen entscheidenden Grund für den Abstieg gibt. Am Ende war es das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Wir haben es über die gesamte Saison hinweg nicht geschafft, die notwendige Kontinuität in unsere Leistungen zu bringen. Auf gute Phasen folgten immer wieder Rückschläge, und gerade in den entscheidenden Momenten haben wir zu viele einfache Punkte liegen lassen.

Entscheidend ist jetzt, dass wir den Blick nach vorne richten. Wir wollen wieder eine Mannschaft aufbauen, die geschlossen auftritt, füreinander arbeitet und die Werte der Wismut auf dem Platz verkörpert.

FuPa Thüringen: Mit Daniel Sander habt ihr einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Warum ist er aus deiner Sicht genau der richtige Mann für diesen Neustart und was soll sich unter ihm verändern?

Marcel Peters: Mit Daniel Sander haben wir uns ganz bewusst für einen Trainer entschieden, der hervorragend zu dem Weg passt, den wir künftig einschlagen wollen. In den Gesprächen hat er uns mit seiner klaren Vorstellung vom Fußball, seiner fachlichen Kompetenz und seiner Art, eine Mannschaft zu führen und weiterzuentwickeln, überzeugt.

Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der nicht nur kurzfristigen Erfolg im Blick hat, sondern gemeinsam mit uns etwas aufbauen möchte. Daniel legt großen Wert auf Disziplin, Zusammenhalt und eine klare Spielidee. Gleichzeitig schafft er es, Spieler individuell weiterzuentwickeln und als Team zu formen.

Unter ihm wollen wir wieder mehr Stabilität, eine klare Struktur und eine Mannschaft sehen, die mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Mut auftritt. Die Fans sollen erkennen, dass auf dem Platz eine Einheit steht, die alles für den Verein gibt. Genau diese Identität wollen wir uns in den kommenden Monaten wieder erarbeiten. FuPa Thüringen: Mit Florian Schubert und Marcel Kießling konntet ihr zwei absolute Leistungsträger halten, gleichzeitig hat Andy Haupt den Verein verlassen. Welche Bedeutung haben diese Personalien für den Neuaufbau und wie zufrieden bist du insgesamt mit der bisherigen Kaderentwicklung?

Marcel Peters: Dass wir mit Florian Schubert und Marcel Kießling zwei wichtige Leistungsträger halten konnten, ist für unseren Neuaufbau von großer Bedeutung. Beide kennen den Verein, übernehmen Verantwortung und bringen die Qualität sowie die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft brauchen. Solche Spieler sind wichtige Säulen, an denen sich gerade die jüngeren Akteure orientieren können.

Mit Andy Haupt verlässt uns ein Spieler, der in den vergangenen Jahren seinen Beitrag für den Verein geleistet hat. Solche Veränderungen gehören im Fußball dazu. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute.

Mit der bisherigen Kaderentwicklung sind wir insgesamt zufrieden. Wir haben uns bewusst Zeit genommen, um Spieler zu verpflichten, die nicht nur sportlich zu uns passen, sondern auch charakterlich. Unser Ziel war es, eine Mannschaft zusammenzustellen, die Qualität mitbringt, als Einheit funktioniert und bereit ist, für den Verein alles zu investieren. Nach aktuellem Stand sind unsere Kaderplanungen abgeschlossen und wir blicken mit Zuversicht auf die kommende Saison.