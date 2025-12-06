Wenn der SC Hainberg am Samstag den SCW Göttingen auf dem heimischen Rasen empfängt, trifft die aktuell stabilste Defensive der Liga auf eine der gefährlichsten Offensivreihen. Die Ausgangslage ist klar: Hainberg rangiert mit 34 Punkten aus 14 Spielen auf Platz zwei, noch immer ohne Niederlage. Weende folgt acht Zähler dahinter auf Rang vier (26 Punkte) und kämpft um den Anschluss an die Spitzengruppe.

Hainberg mit klarem Fokus

Trainer Timm Wünsch gibt die Marschrichtung vor: „Den Jahresabschluss bestreiten wir mit einem absoluten Top-Spiel gegen Weende. Weende hat eine hohe individuelle Qualität und ist voll in der Spur.“ Damit unterstreicht er den sportlichen Respekt vor dem Gast.

Wünsch bleibt sachlich zur Rolle der Mannschaft im Spiel: „Wir erwarten einen spielerisch starken Gegner, der uns defensiv und offensiv alles abverlangen wird.“ Gleichzeitig benennt er die Ausgangslage für seine Mannschaft: „Wir gehen mit jeder Menge Motivation in das letzte Spiel des Jahres und werden alles geben, mit einem Sieg den Jahresabschluss feiern zu können.“

Personelle und äußere Rahmenbedingungen

Der Trainer nennt konkrete Voraussetzungen für das Spiel: „Kader ist voll, Platz ist top - alles angerichtet für ein Fußballfest!“

Ausblick

Für Hainberg bietet sich die Chance, die starke Hinrunde mit einem weiteren Erfolg zu krönen und die Verfolger unter Druck zu setzen. Für den SCW Göttingen steht ein Gradmesser bevor, mit dem sich die Mannschaft in der Spitzengruppe behaupten kann. Gemessen an Tabellenstand und Personaldecke verspricht die Begegnung ein intensives, taktisch anspruchsvolles Spiel.