Alles angerichtet für die Riedenburger Meistersause

Im Rennen um Platz zwei muss der TSV Dietfurt auf Patzer der Konkurrenz hoffen. – Foto: Florian Würthele

Das Bier ist kaltgestellt, die Meistershirts gedruckt. Das Tor zur Bezirksliga steht offen. Jetzt muss der TV Riedenburg nur noch hindurchgehen. Den Kickern aus dem Altmühltal reicht am Sonntag ein einziger Punkt, um sich frühzeitig zum Champion der Kreisliga 2 zu küren. Etwas schade für die Mannen vom Trainerduo Bögeholz/Schäffer ist bloß, dass sie nicht daheim spielen. Stattdessen geht es an die Tiefenhüll zum Tabellenachten DJK Eichlberg/Neukirchen. Eine machbar erscheinende Aufgabe für den designierten Meister, der sicherlich von vielen „Schlachtenbummlern“ begleitet werden wird.

So langweilig das Titelrennen seit Längerem ist, so spannend ist der Kampf um das Relegations-Ticket. Drei Teams sind in der Verlosung. Nach wie vor hat der FSV Steinsberg (41) die besten Karten. Allerdings ist der TSV Großberg (39) auf zwei Punkte herangerückt, nachdem die Bergler Buam das Direktduell am Ostermontag klar mit 4:1 für sich entschieden haben. In der Rolle des Jägers steckt der TSV Dietfurt (37). Die Pfeifer-Crew muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. An diesem Sonntag hat das Trio jeweils lösbare Aufgaben zu bewältigen – zumindest auf dem Papier. Alle drei bekommen es mit Abstiegskandidaten zu tun. Steinsberg muss zum ASV Undorf, der TSV Dietfurt zum SV Lupburg. Heimrecht genießt hingegen der TSV Großberg, der den TSV Beratzhausen erwartet.



Ein Quartett an Mannschaften ist an diesem Wochenende im Doppeleinsatz. Grund dafür sind zwei Nachholspiele, die am heutigen Freitagabend über die Bühne gehen. Anschließend ist die Tabelle komplett begradigt. Beim Duell SG Peising/Bad Abbach II (18) gegen Lupburg (19) geht es um Big Points gegen den Abstieg. Ähnlich viel Druck verspüren die Beratzhausener (19), die bei der SG Hohenschambach antreten. Am unteren Tabellenende kleben im Moment der TV Hemau und der SC Sinzing mit jeweils 16 Zählern. Hemau macht bereits am Samstag seine Aufwartung bei der benachbarten SG Painten, tags darauf steht der Sportclub bei der SG Oberndorf/Matting auf dem Prüfstand. Wer bekommt im ultraspannenden Abstiegskampf Nervenflattern?!