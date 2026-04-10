 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Alles angerichtet für die Riedenburger Meistersause

22. Spieltag: In Eichlberg reicht dem TV ein Punkt zum vorzeitigen Titelgewinn +++ Quartett im Doppeleinsatz

von Florian Würthele · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Im Rennen um Platz zwei muss der TSV Dietfurt auf Patzer der Konkurrenz hoffen.
Im Rennen um Platz zwei muss der TSV Dietfurt auf Patzer der Konkurrenz hoffen. – Foto: Florian Würthele

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Das Bier ist kaltgestellt, die Meistershirts gedruckt. Das Tor zur Bezirksliga steht offen. Jetzt muss der TV Riedenburg nur noch hindurchgehen. Den Kickern aus dem Altmühltal reicht am Sonntag ein einziger Punkt, um sich frühzeitig zum Champion der Kreisliga 2 zu küren. Etwas schade für die Mannen vom Trainerduo Bögeholz/Schäffer ist bloß, dass sie nicht daheim spielen. Stattdessen geht es an die Tiefenhüll zum Tabellenachten DJK Eichlberg/Neukirchen. Eine machbar erscheinende Aufgabe für den designierten Meister, der sicherlich von vielen „Schlachtenbummlern“ begleitet werden wird.

So langweilig das Titelrennen seit Längerem ist, so spannend ist der Kampf um das Relegations-Ticket. Drei Teams sind in der Verlosung. Nach wie vor hat der FSV Steinsberg (41) die besten Karten. Allerdings ist der TSV Großberg (39) auf zwei Punkte herangerückt, nachdem die Bergler Buam das Direktduell am Ostermontag klar mit 4:1 für sich entschieden haben. In der Rolle des Jägers steckt der TSV Dietfurt (37). Die Pfeifer-Crew muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. An diesem Sonntag hat das Trio jeweils lösbare Aufgaben zu bewältigen – zumindest auf dem Papier. Alle drei bekommen es mit Abstiegskandidaten zu tun. Steinsberg muss zum ASV Undorf, der TSV Dietfurt zum SV Lupburg. Heimrecht genießt hingegen der TSV Großberg, der den TSV Beratzhausen erwartet.

Ein Quartett an Mannschaften ist an diesem Wochenende im Doppeleinsatz. Grund dafür sind zwei Nachholspiele, die am heutigen Freitagabend über die Bühne gehen. Anschließend ist die Tabelle komplett begradigt. Beim Duell SG Peising/Bad Abbach II (18) gegen Lupburg (19) geht es um Big Points gegen den Abstieg. Ähnlich viel Druck verspüren die Beratzhausener (19), die bei der SG Hohenschambach antreten. Am unteren Tabellenende kleben im Moment der TV Hemau und der SC Sinzing mit jeweils 16 Zählern. Hemau macht bereits am Samstag seine Aufwartung bei der benachbarten SG Painten, tags darauf steht der Sportclub bei der SG Oberndorf/Matting auf dem Prüfstand. Wer bekommt im ultraspannenden Abstiegskampf Nervenflattern?!

Die anstehenden Partien im Überblick

Nachholspiele am Freitagabend

Heute, 18:15 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
18:15

Heute, 19:30 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
19:30




Die Matches des 22. Spieltags

Morgen, 14:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
14:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
15:15

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
15:15

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
15:15

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
15:15live

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
15:15

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
15:30