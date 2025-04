FC Schwaig gegen TSV Eintracht Karlsfeld – Foto: Christian Riedel

Alles andere als verkatert – Schwaig feiert 15. Sieg in Folge

Der bereits feststehende Meister Schwaig feiert gegen den TSV Eintracht Karlsfeld den 15. Sieg in Folge in der Landesliga Südost.

Sechs Tage nachdem sich der FC Schwaig in Traunstein vorzeitig die Meisterschaft der Landesliga gesichert hatte, trat die Elf von Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck in der heimischen NGL-Arena gegen den TSV Eintracht Karlsfeld an. Mit der Referenz von zuletzt vier Siegen in Folge reiste das Team aus dem Landkreis Dachau zum Meister und war damit neben Schwaig (14 Siege) und Wasserburg (fünf Siege) die derzeit formstärkste Mannschaft der ganzen Liga. Trotzdem siegte der FC Schwaig 2:0. Fr., 25.04.2025, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 2 0 Abpfiff

Für die beiden Verletzten Tobi Jell (Muskel) und Bilal Ibrahim (Schulter) begannen beim FCS Kerubel Kuflu und Florian Pflügler, dessen Rotsperre abgelaufen war. Gespannt waren die zahlreichen Schwaiger Anhänger vor dem Anpfiff, wie ihr Team nach der „Feierwoche“ ins Spiel kommen würde. Aber diese Zweifel verflüchtigten sich bereits in der ersten Minute. Gerade einmal 15 Sekunden waren gespielt, als die Zuschauer bereits den Torschrei auf den Lippen hatte. Leon Roth schaltete nach einem Missverständnis in der Karlsfelder Defensive am schnellsten, spielte direkt auf Raffi Ascher, der aber am glänzend reagierenden Torwart Dario Schmucker scheiterte.