„Alles andere als ein schönes Spiel“: Apfeldorf/Kinsau siegt trotz Gebolze

Prem – Der Oktober war sowohl für die SG Lechsee als auch die SG Apfeldorf/Kinsau ein Horrormonat. Vor dem zweiten Aufeinandertreffen der beiden Spielgemeinschaften in der laufenden Saison der Kreisklasse 4, war Lechsee viermal und Apfeldorf/Kinsau fünfmal ohne Sieg. Dadurch rutschten beide Teams in den Tabellenkeller und das war der Partie auch anzusehen.

„Das war alles andere als ein schönes Spiel“, räumte Marcus Widmann, der Coach von Apfeldorf/Kinsau, nach viel Gebolze, aber wenig spielerischen Momenten ein. „Wir wollten gewinnen, egal wie“, kommentierte Widmann das 2:1-Endresultat. „Wir haben verdient verloren. Nach vorne war das viel zu wenig“, grummelte derweil Lechsee-Coach Florian Harsch, dessen Mannschaft aus dem Spiel heraus nur zu einer Torchance kam.

Mehr Torgefahr strahlten die Gäste aus, vor allem bei Standards. „Die haben uns das Spiel gekostet“, ärgerte sich Harsch, dass seine Mannen bei gegnerischen Freistößen schlecht verteidigten und sie sich so prompt zwei Gegentore einfingen. In der ausgeglichenen ersten Hälfte taten sich die Hausherren in der Offensive sehr schwer, weil Apfeldorf/Kinsau hinten sehr stabil stand. Nach vorne setzten die Gäste den einen oder anderen Nadelstich. Einen davon nutzte Andreas Köppl (28.) zur Führung. Eine Freistoßflanke von Roman Schilcher köpfte der Torjäger zum 0:1 ein. Kurz davor ließ Markus Wohlfahrter (20.) die einzige gute Möglichkeit der Hausherren liegen.

Nach der Pause änderte sich wenig. Kampf und viele lange Bälle dominierten das Geschehen, bis Apfeldorf/Kinsau bei einem Freistoß aus der eigenen Hälfte erneut zuschlug. Der schlecht geklärte Ball landete beim gerade eingewechselten Valentin Erhard (66.), der abgeklärt zum 0:2 einschoss. Köppl (70., 74.) verpasste im Anschluss zweimal die Entscheidung. Kurz danach kam Yannik Walter bei einem Zweikampf im Gästestrafraum zu Fall. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter, den Josef Bayrhof (81.) zum 1:2 für die Hausherren verwandelte. In der hektischen Schlussphase fand Lechsee keine Mittel mehr, die Gästeabwehr zu knacken. Nur noch einmal wurde es für Apfeldorf/Kinsau brenzlig, als in der Nachspielzeit ein Freistoß bei Adrian Natzeder (90.+3) landete. Sein Schuss ging aber einige Meter vorbei, sodass die Widmann-Truppe als Sieger vom Platz ging.