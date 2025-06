Alles andere als ein geschenkter Sieg für den 1. FC Düren II

Die Dürener U23 unterliegt Germania Lich-Steintraß in der Fußball-Landesliga mit 2:3, aber beide Teams haben den Klassenerhalt gesichert.

Es ging für beide Teams nicht mehr darum ging, notwendige Punkte zu sammeln hinsichtlich des Klassenerhalts für die Landesliga, nachdem der SV Rott seine Mannschaft für die neue Saison zurückgezogen hatte. Trotzdem entwickelte sich dennoch ein spannendes und recht ansprechendes Match zwischen Germania Lich-Steinstraß und der U23 des 1. FC Düren, das die Heimelf verdient mit 3:2-Sieg gewann und damit Tabellenplatz neun belegte. „Das war unser Antrieb für dieses Spiel, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz inne zu haben. Von daher sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison und freuen uns auf ein weiteres Jahr in dieser Klasse“, resümierte Michael Herrmanns.

Im Kölner Stadtanzeiger hatte der BVC Glesch-Paffendorf gemunkelt, dass man die Punkte freiwillig dem Gegner aus Düren überlassen würde. „Dies würde es bei mir nie geben, und das konnte ich daher auch nicht so stehen lassen und bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben “, so der Germania-Coach. Sein Gegenüber, Luca Lausberg, war ebenfalls glücklich, dass man aufgrund Rotts Rückzug in der kommenden Saison den Klassenerhalt bereits vorab gesichert hatte und sparte trotz der Niederlage nicht mit einem gehörigen Maß an Lob für seine Jungs. „Wir haben uns die ganze Woche darauf fokussiert, hier einen Sieg zu holen, um nicht den Klassenerhalt nur wegen Rotts Rückzug geschafft zu haben. Da wir aber in den vergangenen Monaten aufgrund unserer Vereinssituation oft Doppelbelastungen und Verletzungen zu beklagen hatten, war ich heute mehr als zufrieden mit dem Einsatz der Jungs.“

Das Spiel lief zunächst optimal für die Gastgeber, denn bereits nach sieben Minuten erlief sich Maurice Bergs einen langen Ball aus der eigenen Abwehr, setzte sich mit einem Dribbling gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte das 1:0. Nach kurzer Zeit übernahmen dann jedoch die Gäste immer mehr das Spielgeschehen, konnten aber einige Hochkaräter nicht vollenden, was dann Bergs (35.) tat, der nach Ecke von Marvin Büttner zum 2:0 aus kurzer Entfernung traf. Mit diesem Ergebnis ging man in die Pause.

Hundertprozentige vergeben

Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff verpasste es Burak Yaman mit einer hundertprozentigen Gelegenheit, das vorentscheidende 3:0 zu erzielen. Danach kam ein kleiner Bruch ins Spiel der Gastgeber, auch weil Trainer Herrmanns den Ergänzungsspielern, die teilweise den Club verlassen werden, frühzeitig Einsatzzeiten gab. Diesen Bruch nahm der Gast dankend an. Anstatt die Köpfe hängen zu lassen, übernahmen die jungen Kicker des 1. FC Düren II die Initiative und glichen innerhalb von sieben Minuten durch Treffer von Abderrahman Ben Haddou zum 2:2 aus. (68., 75.). Der zweite Treffer entsprang dabei einem Foulelfmeter nach Foul von Julian Esser an Max Eckart.

Danach öffneten beide Teams noch mal die Linien, denn keiner von beiden wollte am letzten Spieltag nur Remis spielen. Dabei hatte Lich-Steinstraß das Glück ein wenig auf ihrer Seite, als Cedric Meuser (80.) mit dem Kopf nach einer Ecke von Moritz Kappelt das 3:2 gelang. Kurz vor dem Ende hätten die Germanen noch auf 4:2 erhöhen können, doch Philipp Herrmanns nutzte nach einem tollen Angriff und Doppelpass im Strafraum die Chance nicht. „Alles in allem haben wir eine zufriedenstellende Saison gespielt und freuen uns über den positiven Abschluss. Jedoch ich möchte auch ein großes Kompliment an Düren loswerden, das uns einen engen Kampf geliefert hat“, zog Herrmanns ein letztes Fazit dieser Spielzeit.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de