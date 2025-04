Alles andere als drei Punkte wäre blamabel für TSV Bockum

Nichts spricht dagegen, dass Viktoria Goch heute Abend in der Gruppe 4 der Bezirksliga den Aufstieg perfekt macht. Auch dann nicht, weil es gegen den direkten Verfolger FC Neukirchen-Vluyn geht. Der stolperte nämlich zuletzt mehr durch die Saison, als dass er sich als Kandidat für die Vizemeisterschaft in Stellung brachte. Es gab nur einen Punkt aus den jüngsten vier Begegnungen. Wegen der Neukirchener Krise hatten zuletzt Kevelaer, Asterlagen, Tönisberg oder Rindern die Chance, sich noch aussichtsreicher in den Vordergrund zu spielen. Aber auch sie alle konnten nur selten überzeugen.