"Alles andere als drei Punkte helfen uns nicht weiter"

„Unsere Kadersituation sieht so aus, dass wir zwei, drei angeschlagene Spieler haben. Da müssen wir über die Woche schauen, wie sich das verhält, ob sie einsatzbereit sind“, erklärte Daedelow. Dazu fehlen mit Lukas Seger und Dennis Pollak zwei Akteure, die sich nach schweren Verletzungen im Aufbautraining befinden. „Dennis hatte jetzt schon ein paar Mal bei der Zweiten mitgespielt, um dort Spielpraxis zu bekommen. Wir müssen schauen, wann es Sinn macht, ihn wieder bei der Ersten spielen zu lassen.“

Während einige Spieler unter der Woche wegen Erkältung passen mussten, bleibt Daedelow gelassen: „Das ist ganz normal. Unser Kader ist breit aufgestellt und wir werden auf jeden Fall motiviert nach Sülbeck fahren.“ Dort wartet ein Gegner, der nach dem ersten Punktgewinn der Saison mit gewachsenem Selbstvertrauen auftritt. „Sülbeck steht da jetzt mit breiter Brust nach dem Punktgewinn gegen die Freien Turner“, so der Sportdirektor.

Die Rahmenbedingungen werden anspruchsvoll: „Wir gehen davon aus, dass das Spiel auf einem Rasenplatz stattfinden wird, der bei diesem Wetter sicherlich nicht der beste sein wird. Darauf bereiten wir uns vor.“ Umso klarer ist die Vorgabe: „Ziel des Spiels ist natürlich ganz klar für uns, dort drei Punkte zu holen. Alles andere hilft uns nicht weiter in der Situation.“

Zuletzt gewann Fallersleben drei der letzten fünf Partien und sprang auf Platz elf vor.

Fallersleben möchte vor dem Winter den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen. „Wenn man sich die bisherige Hinrunde betrachtet, fehlen uns zwei bis vier Punkte aus den Spielen. Die werden wir noch holen müssen, um uns im Mittelfeld zu platzieren.“ Dafür sei die richtige Mentalität entscheidend: „Es wird darauf ankommen, die Zweikämpfe anzunehmen und gallig zu sein gegen Sülbeck, die alles reinschmeißen werden und nichts zu verlieren haben. Von daher muss man dort die richtige Einstellung an den Tag legen und die Basics bringen. Sonst wird es ganz schwer.“

Mit einem Sieg und Patzern von der Konkurrenz könnte man drei Plätze gut machen und auf Rang acht springen.

Anpfiff in Sülbeck ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr!