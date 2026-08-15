"Alles andere als der Klassenerhalt wäre vermessen"

– Foto: Stefan Grates

Nach Platz zwölf und dem erneuten Klassenerhalt geht der TV Konzen mit kleinerem Kader und neuem Teamgeist in die Saison 2026/27. Trainer Mathias Kaulartz erwartet eine schwere Spielzeit – und setzt vor allem auf die Rückkehr alter Stärken.

Vor allem die Rückrunde war von großem Druck geprägt. Nach einer Hinserie, in der Konzen trotz vieler guter Leistungen auch mit Spielpech zu kämpfen hatte, musste die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte liefern. „Trotzdem haben wir die Situation angenommen und am Ende selbst entschieden.“ Als entscheidende Faktoren nennt Kaulartz „Teamgeist, Zusammenhalt sowie aggressives und leidenschaftliches Arbeiten gegen den Ball“. Genau diese Tugenden hätten den Verein in den vergangenen Jahren ausgezeichnet, seien zuletzt aber „über weite Strecken etwas verloren gegangen“.

Der TV Konzen hat eine schwierige Saison hinter sich – und dennoch allen Grund zur Zufriedenheit. Mit neun Siegen, sechs Unentschieden und 13 Niederlagen sammelte die Mannschaft 33 Punkte und belegte in der Bezirksliga, Staffel 4, den zwölften Platz. Den Klassenerhalt schaffte Konzen erneut aus eigener Kraft. „Nach einer sehr schweren Saison können wir dennoch stolz auf uns sein, denn wir haben den Klassenerhalt erneut aus eigener Kraft geschafft“, sagt Trainer Mathias Kaulartz.

Eine wichtige Veränderung betrifft den Kader. Konzen geht mit einer deutlich kleineren Mannschaft in die neue Saison. Was zunächst nach einem Nachteil klingt, bewertet Kaulartz auch positiv: „Umso erfreulicher ist es, dass wir gerade beim Teamgeist in den ersten Wochen der Vorbereitung bereits eine sehr positive Entwicklung feststellen konnten. Unser Kader ist im Vergleich zur vergangenen Saison deutlich kleiner, wodurch eine ganz andere und deutlich bessere Stimmung im Training herrscht.“ Diese Geschlossenheit könne ein entscheidender Faktor werden.

In der Vorbereitung sieht der 34-Jährige nun erste Anzeichen für eine Rückkehr zu diesen Stärken. Bereits am 11. Juli startete Konzen in die Vorbereitung, mittlerweile ist fast die Hälfte absolviert. Neben der Fitness habe die Mannschaft auch inhaltlich Fortschritte gemacht. „Mit der bisherigen Entwicklung sind wir zufrieden.“ Die Resultate der Testspiele seien dagegen noch wenig aussagekräftig. Entscheidend sei die Entwicklung von Woche zu Woche: „Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen und vor allem verletzungsfrei bleiben, bin ich überzeugt, dass wir zum ersten Spieltag konkurrenzfähig sein werden.“

Personell mussten die Konzer allerdings einige schmerzhafte Abgänge verkraften. Gleichzeitig gelang es dem Verein, zwei Spieler in die Landesliga zu vermitteln. „Beide haben sich durch ihre vielen Einsätze in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und sich den Schritt in eine höhere Spielklasse verdient.“ Trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten konnte Konzen drei Neuzugänge gewinnen. „Dennoch ist es uns gelungen, drei Spieler zu verpflichten, die uns sowohl sportlich als auch menschlich verstärken werden. Davon sind wir überzeugt.“

Kaulartz macht keinen Hehl daraus, dass die Aufgabe in der kommenden Saison noch schwieriger werden dürfte. Konzen geht in seine vierte Bezirksligasaison in Folge. „Das wird mit Sicherheit die bislang schwierigste Spielzeit.“ Deshalb formuliert der Trainer das Saisonziel bewusst zurückhaltend: „Alles andere als der Klassenerhalt wäre deshalb vermessen.“ Gleichzeitig sieht er durchaus das Potenzial, erneut für Überraschungen zu sorgen: „Wenn wir alle fit bleiben und unsere alten Stärken wieder konsequent auf den Platz bringen, können wir jeder Mannschaft wehtun.“

Entscheidend sei dabei, den Blick nicht zu sehr auf die Konkurrenz zu richten. „Aber am wichtigsten ist, dass wir komplett bei uns bleiben, den Fokus Spieltag zu Spieltag hochhalten und nicht immer nach anderen gucken bzw. vergleichen, damit meine ich nicht nur die Mannschaft, sondern alle Fans vom TV Konzen. Man darf nie vergessen, woher wir kommen und mit was für Mitteln wir spielen.“

Als größten Favoriten auf den Aufstieg sieht Kaulartz Germania Hilfarth. Dahinter erwartet er Falke Bergrath und Haaren im Rennen um die Spitzenplätze. Beide Mannschaften verfügten über „eine sehr gute und erfahrene Mischung im Kader“ und würden seiner Einschätzung nach ebenfalls „ein ernstes Wort im Aufstiegsrennen mitreden“.

Besonders freut sich Kaulartz auf die Derbys gegen Roetgen. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes – vor allem, weil wir aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen haben.“ Auch die Begegnungen mit Vichttal II haben für den Konzer Trainer einen besonderen Stellenwert. Zwischen den Vereinen bestehe auch abseits des Fußballplatzes eine gute Freundschaft. Entsprechend gilt für Kaulartz: „Deshalb haben diese Begegnungen immer einen besonderen Reiz.“

Für Konzen geht es damit weniger um große Versprechen als um die Rückkehr zu den eigenen Grundlagen. Nach Platz zwölf und 33 Punkten soll vor allem der Zusammenhalt wieder zum Fundament werden. Der Auftrag für die vierte Bezirksliga-Saison ist klar: drinbleiben – und dabei möglichst wieder jene Eigenschaften zeigen, die den TV Konzen über Jahre ausgezeichnet haben.