Spielercoach Egeter sieht die sportliche Ist-Situation pragmatisch, übt sich erst gar nicht in Schönrednerei. „Allen ist klar, alles andere als der Abstieg wäre eine Sensation. Der Klassenerhalt wäre ein Wunder“, redet der ehemalige Regionalligaspieler der SpVgg Weiden (heute 34) nicht um den heißen Brei herum.



Kompliziert gestaltet sich die Wintervorbereitung – nicht nur wegen der sehr harten Fußballplätze. Die ersten drei Testspiele musste Schnaittenbach allesamt absagen. Eine Grippewelle erfasste das Team. „Ein Mal war der Platz nicht bespielbar, ansonsten hatten wir viel zu wenige Leute und mussten daher die Spiele absagen“, berichtet Egeter, der in der Restrückrunde mit einer sehr engen Personaldecke auskommen wird müssen. Der TuS-Kader war ohnehin schmal und im Winter verließen mit Abwehrtalent Jonas Obendorfer (DJK Gebenbach) und Routinier Stefan Meisel (Inter Bergsteig Amberg) zwei Eckpfeiler den Klub. Überdies steht Jonas Schröter wegen einer Polizei-Ausbildung nicht mehr zur Verfügung.



Jetzt heißt es noch enger zusammenzurücken. „Anders geht es nicht“, meint Egeter, der auf die baldmöglichste Rückkehr der Verletzten hofft. Bei Teamkapitän Philipp Magerl und Matthias Kurz ist ein baldiges Comeback zumindest möglich. Hennig Behrend ist in der Restsaison dagegen keine Option. „Der Fokus liegt zu hundert Prozent auf der Rückrunde. Der Kader wird an den Spieltagen eng sein, da brauchen wir nichts schönreden. Wenn noch etwas passiert, kann es wirklich sein, dass wir mal mit elf Mann oder gar nicht antreten können. Das wäre natürlich bitter“, legt Egeter den Finger in die Wunde. Eine Sache muss der 34-Jährige seinen Jungs definitiv zugutehalten: „Alle die da sind, geben Gas im Training und lassen sich nicht hängen. Jeder will die Spiele gewinnen. Dass alle Bock haben zu kicken – auch wenn es manchmal schwer ist –, stimmt mich hoffnungsvoll für die Rückrunde.“



Punkt 2: Im bisherigen Saisonverlauf war der TuS oft auf Augenhöhe mit dem Gegner, teils fehlte schlicht das nötige Quäntchen Spielglück. „Die Liga ist relativ ausgeglichen und wir hatten viele enge Spiele. Im Fußball weiß man nie, was passiert.“ Einen Wunsch hat Ralph Egeter für die am 8. März (Nachholspiel gegen Schlicht) beginnende Restsaison in der Bezirksliga Nord: dass jeder seiner Spieler trotz der aussichtslosen Lage nochmal alles reinwirft. „Ich habe es zu den Jungs gesagt: allein für mich persönlich will ich in jedes Spiel Vollgas geben, so dass ich mir am Ende der Saison nichts vorwerfen muss. Dies muss am Ende jeder Spieler für sich beantworten. Und wenn zum Schluss der Abstieg steht, hat es eben nicht gereicht.“



So oder so wäre der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga kein Beinbruch für den Dorfverein. Diese Bezirksliga-Spielzeit ist ein Highlight für die Schnaittenbacher Mannschaft, die vor einigen Jahren noch in der A-Klasse spielte. „Für viele ist das eine super Erfahrung. Wir haben einige ältere Spieler im Kader und für sie ist es die wohl letzte Chance in ihrer Karriere, Bezirksliga zu spielen.“ Und wer weiß, vielleicht schaffen die Blau-Gelben ja die Sensation...