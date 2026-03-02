Allertal wird Favoritenrolle gerecht und schlägt SVN Buchholz

Den Grundstein legte Niklas-Dean Emberton in der 16. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nach gut einer halben Stunde erhöhte Jesse Schliekelmann auf 2:0 (32.), ehe Volkan Öztürk noch vor der Pause das dritte Tor nachlegte (40.). Allertal ging somit mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

Im zweiten Durchgang kontrollierte die SG die Partie und ließ defensiv nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte Lasse Evers in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 4:0 (90.+3).

Mit dem zweiten Heimerfolg der laufenden Saison bleibt die SG Allertal auf Rang vier und verkürzt den Abstand zur Spitze, während Niedersachsen Buchholz weiter im unteren Tabellenbereich verharrt und nun fünf der vergangenen sechs Partien verlor und dabei nur einen Punkt holte.