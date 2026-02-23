Allertal siegt zum Jahresauftakt gegen die SG Wintermoor

Das Nachholspiel des achten Spieltags stand unter klaren Vorzeichen. Die SG Wintermoor hatte zuvor nur einen Heimsieg geholt und stand auf dem vorletzten Platz der Kreisliga. Die Gäste hingegen sind fest in der Spitzengruppe und gewannen auch in der ersten Pokalrunde klar mit 6:2 gegen Wintermoor.

In der 36. Minute fiel dann das 0:1 durch Volkan Öztürk. Direkt nach der Pause erhöhte Louis Evers auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte Marek Stuschenko in der 81. Minute. Durch den 0:3-Auswärtssieg sprang die SG Allertal in der Auswärts-Tabelle auf den ersten Platz und bleibt in der Liga auf Platz vier, hinter den absoluten Spitzentrio.

Die SG Wintermoor wartet nun seit sieben Spielen auf einen Dreier und holte in der Zeit nur einen mageren Punkt.