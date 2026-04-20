Allertal mit 14 Toren, Spitzentrio im Gleichschritt

– Foto: Thies Meyer

Das Wochenende der Kreisliga Heidekreis bot Einiges. Spannende Duelle im Keller, ein Spitzenspiel und einen absoluten Kantersieg in Allertal. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Die SG Benefeld-Cordingen gewann mit 2:0 gegen den SV Niedersachsen Buchholz. Sönke Bernicke brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, ehe Koray Kir in der Nachspielzeit per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte. Es war der erste Sieg für die Hausherren seit elf Spielen, wodurch man über den Strich kletterte.

Der SV Ciwan Walsrode setzte sich mit 4:1 gegen Heidmark durch. Akyol (29.) und Talu (41.) sorgten für die Pausenführung, ehe Al-Yasiri (60.) verkürzte. In der Schlussphase stellten Kiy (80., Foulelfmeter) und Öküzbogan (90.+3) den klaren Endstand her. Damit bleibt Ciwan auf Rang eins!

Der SV Viktoria Rethem gewann mit 4:2 beim SC Tewel. Ossadnik (25.) und Kazani (33.) legten früh vor, ehe Ossadnik mit seinem zweiten Treffer (56.) auf 3:0 erhöhte. Heidorn stellte später auf 4:0 (90.), während Von-Elling (75.) und Möhrmann (90.+1) für Tewel trafen.

Der TSV Wietzendorf siegte deutlich mit 3:0 bei der FG Fulde / Stellichte. Erfurt traf doppelt (22., 29.), bevor Molzahn bereits in der 31. Minute den Endstand herstellte. Ein weiterer Treffer blieb aus, nachdem Hoppe einen Foulelfmeter verschoss (48.). Die Hausherren sind nun seit elf Partien ohne Dreier.

Die SG Allertal feierte einen 14:0-Kantersieg gegen die SG Wintermoor / SV Schülern. Emberton (3 Tore), Öztürk (3), Stuschenko (3) und Teifel (3) trafen jeweils mehrfach. Weitere Treffer steuerten Spahic und Schmidt bei. Wintermoor bleibt Letzter und muss mit der ersten Kreisklasse planen.