 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Allertal mit 14 Toren, Spitzentrio im Gleichschritt

Benefeld-Cordingen mit Big-Points

von NK · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

Das Wochenende der Kreisliga Heidekreis bot Einiges. Spannende Duelle im Keller, ein Spitzenspiel und einen absoluten Kantersieg in Allertal. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
2
0
Abpfiff

Die SG Benefeld-Cordingen gewann mit 2:0 gegen den SV Niedersachsen Buchholz. Sönke Bernicke brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, ehe Koray Kir in der Nachspielzeit per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte. Es war der erste Sieg für die Hausherren seit elf Spielen, wodurch man über den Strich kletterte.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
Heidmark
HeidmarkHeidmark
4
1
Abpfiff

Der SV Ciwan Walsrode setzte sich mit 4:1 gegen Heidmark durch. Akyol (29.) und Talu (41.) sorgten für die Pausenführung, ehe Al-Yasiri (60.) verkürzte. In der Schlussphase stellten Kiy (80., Foulelfmeter) und Öküzbogan (90.+3) den klaren Endstand her. Damit bleibt Ciwan auf Rang eins!

Gestern, 15:00 Uhr
SC Tewel
SC TewelTewel
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
2
4
Abpfiff

Der SV Viktoria Rethem gewann mit 4:2 beim SC Tewel. Ossadnik (25.) und Kazani (33.) legten früh vor, ehe Ossadnik mit seinem zweiten Treffer (56.) auf 3:0 erhöhte. Heidorn stellte später auf 4:0 (90.), während Von-Elling (75.) und Möhrmann (90.+1) für Tewel trafen.

Gestern, 15:00 Uhr
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
0
3
Abpfiff

Der TSV Wietzendorf siegte deutlich mit 3:0 bei der FG Fulde / Stellichte. Erfurt traf doppelt (22., 29.), bevor Molzahn bereits in der 31. Minute den Endstand herstellte. Ein weiterer Treffer blieb aus, nachdem Hoppe einen Foulelfmeter verschoss (48.). Die Hausherren sind nun seit elf Partien ohne Dreier.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
14
0
Abpfiff

Die SG Allertal feierte einen 14:0-Kantersieg gegen die SG Wintermoor / SV Schülern. Emberton (3 Tore), Öztürk (3), Stuschenko (3) und Teifel (3) trafen jeweils mehrfach. Weitere Treffer steuerten Spahic und Schmidt bei. Wintermoor bleibt Letzter und muss mit der ersten Kreisklasse planen.

Gestern, 15:00 Uhr
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
4
2
Abpfiff

Germania Walsrode gewann mit 4:2 gegen Eintracht Leinetal. Nach frühem Rückstand durch Woelk (3.) drehten Asbuchanow (24., Foulelfmeter), Pinto Coelho (41.) und Dabovic (51.) die Partie. Öttlinger verkürzte per Elfmeter (73.), doch Pinto Coelho stellte mit seinem zweiten Treffer (78.) den Endstand her. Leinetal kassierte die erste Niederlage seit elf Spielen, von denen man zehn gewann.