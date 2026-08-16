Allershausen verliert 1:4 gegen Garching – doch der Ausgleich war möglich

Der TSV Allershausen unterliegt dem VfR Garching mit 1:4. Joshua Goodluck hatte die große Chance zum 2:2 – das Ergebnis war am Ende deutlicher als der Spielverlauf.

Nicht nur für den TSV Allershausen gehört der VfR Garching zum Kreis der Aufstiegsaspiranten der Bezirksliga Nord. Im direkten Duell hat sich der Aufsteiger teuer verkauft, auch wenn es nicht für Auswärtspunkte reichte. Die 1:4 (0:2)-Niederlage der Allershausener fiel zu hoch aus – denn Mitte der zweiten Hälfte war sogar der Ausgleich möglich.

Bei den Gästen fehlte Domenik Baller, mit zwei Treffern der beste TSV-Torschütze in dieser Saison. Trainer Michael Stiller musste umstellen – und wählte eine etwas defensivere Herangehensweise als an den ersten drei Spieltagen. „Versteckt haben wir uns aber nicht“, sagte TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan. Im Gegenteil: Der Abteilungsleiter sah einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft. Und noch eine Sache fiel auf: „Wir konnten spielerisch mithalten.“

Bei den Gastgebern liefen mit den Niebauer-Brüdern Mike und Dennis auch zwei Eckpfeiler der einstigen Regionalliga-Zeiten auf. Diese Qualität über die vollen 90 Minuten auszuschalten, war für die Allershausener keine leichte Aufgabe. Das verdeutlichte die 16. Minute, als Mike Niebauer mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck traf. „Da reicht halt dann eine Chance“, sagte Jordan. Kurz vor der Halbzeitpause schlug der VfR nach einer einstudierten Einwurfvariante erneut zu. Mario Dipalo vollendete per Volley zum 2:0 (39.). Doch Allershausen ließ sich davon nicht entmutigen und glaubte weiter an seine Chance.

Der zweite Durchgang hätte aus Sicht der Gäste kaum besser beginnen können. Thomas Ostermaier setzte sich außen durch und fand mit seiner Flanke Marc Gundel, der den Anschlusstreffer erzielte. Nun schien sogar der Ausgleich möglich. Die vielleicht beste Chance dazu hatte Joshua Goodluck, der eine Hereingabe aus aussichtsreicher Position knapp verpasste.

In der 77. Minute sorgte Gottfried Agbavon nach einem Konter mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. „Danach waren wir zu harmlos“, musste Jordan zugeben. In der Nachspielzeit legte Agbavon mit seinem zweiten Treffer noch das 4:1 nach. „Zu deutlich“ fiel das Ergebnis für Jordan aus. Trotz der Niederlage konnte der TSV beim Aufstiegsfavoriten aber einen guten Eindruck hinterlassen.