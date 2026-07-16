Allershausen schwächelt – zweite Niederlage in Folge gegen einen Kreisligisten

Für den TSV Allershausen läuft es in den Testspielen gerade nicht rund. – Foto: Stephan Schikowski

Eineinhalb Wochen vor dem Start der Bezirksliga Nord läuft die Vorbereitung des TSV Allershausen nicht mehr ganz rund: Beim FCA Unterbruck hat der Aufsteiger mit 2:5 (2:3) verloren und damit die zweite Niederlage in Folge gegen einen Kreisliga-Club kassiert. Für TSV-Trainer Michael Stiller war es ein Warnschuss – eine Erklärung hatte er jedoch parat: „Die Mannschaft hatte schwere Beine aufgrund unseres Trainings am Tag davor. Defensiv müssen wir uns trotzdem deutlich verbessern.“

Das machte sich bereits in der Anfangsphase bemerkbar. „Sie haben es ordentlich gemacht – und wir den ein oder anderen Fehler zu viel“, sagte Stiller. Die Folge waren Treffer von Marcel Krautner (5.) und Thomas Geier (21.). Allershausen fand jedoch zurück in die Partie: Zunächst verkürzte Thomas Ostermaier (30.), ehe Domenik Baller den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte (39.). Weil Florian Sirtl kurz vor der Pause die erneute Führung für die FCA-Fußballer besorgte (43.), ging der Kreisligist mit einem 3:2-Vorsprung in die Kabine.