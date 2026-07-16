 2026-07-16T13:43:51.953Z

Spielbericht

Allershausen schwächelt – zweite Niederlage in Folge gegen einen Kreisligisten

Vorbereitung auf Bezirksliga

von Moritz Stalter · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser
Für den TSV Allershausen läuft es in den Testspielen gerade nicht rund.
Für den TSV Allershausen läuft es in den Testspielen gerade nicht rund. – Foto: Stephan Schikowski

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Der Aufsteiger verliert beim FCA Unterbruck mit 2:5. Trainer Michael Stiller fehlt die komplette Viererkette aus der vergangenen Saison.

Eineinhalb Wochen vor dem Start der Bezirksliga Nord läuft die Vorbereitung des TSV Allershausen nicht mehr ganz rund: Beim FCA Unterbruck hat der Aufsteiger mit 2:5 (2:3) verloren und damit die zweite Niederlage in Folge gegen einen Kreisliga-Club kassiert. Für TSV-Trainer Michael Stiller war es ein Warnschuss – eine Erklärung hatte er jedoch parat: „Die Mannschaft hatte schwere Beine aufgrund unseres Trainings am Tag davor. Defensiv müssen wir uns trotzdem deutlich verbessern.“

Di., 14.07.2026, 19:30 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
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TSV Allershausen
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Abpfiff

Das machte sich bereits in der Anfangsphase bemerkbar. „Sie haben es ordentlich gemacht – und wir den ein oder anderen Fehler zu viel“, sagte Stiller. Die Folge waren Treffer von Marcel Krautner (5.) und Thomas Geier (21.). Allershausen fand jedoch zurück in die Partie: Zunächst verkürzte Thomas Ostermaier (30.), ehe Domenik Baller den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte (39.). Weil Florian Sirtl kurz vor der Pause die erneute Führung für die FCA-Fußballer besorgte (43.), ging der Kreisligist mit einem 3:2-Vorsprung in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel leistete sich Allershausen zu viele Ungenauigkeiten – und Unterbruck nutzte diese aus: Linus Hayer (63.) und Christopher Trautmann (67.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung. Fazit: „Es ist momentan schwierig, weil uns noch die komplette Viererkette aus der vergangenen Saison fehlt“, erläuterte Stiller. Dennoch bleibt der Trainer optimistisch: „Wir arbeiten fleißig. Dann wird es bestimmt besser werden.“