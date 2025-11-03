Allershausen rückt nach Sieg im Titelrennen der Kreisliga vor

FC Lengdorf – TSV Nandlstadt 1:2 (1:0). Auswärtsspiele waren in dieser Saison bisher nicht das Steckenpferd der Nandlstädter Fußballer. Umso überraschender war der Dreier am Freitagabend. „Das war ein erkämpfter, aber dann doch verdienter Sieg“, wusste TSV-Spartenchef Sebastian Löffler zu berichten. „Und für die Mannschaft war er richtig wichtig.“ Nach zuletzt sechs sieglosen Partien waren die Holledauer doch ein wenig geknickt, gegen den FC Lengdorf schossen sich die Buchberger-Mannen nun allerdings den Frust von der Seele.

Drei immens wichtige Punkte gab es an diesem Kreisliga-Spieltag für den TSV Nandlstadt, der überraschend mit 2:1 beim FC Lengdorf gewann. Gleiches gilt für den FC Moosburg sowie den TSV Allershausen, der als Vierter nah an die Spitze heranrückte.

Dabei sah es zunächst wieder nicht nach einem Erfolgserlebnis aus: Der FCL führte nach einem Schuss von Martin Lechner aus 20 Metern mit 1:0 (33.). Nandlstadt spielte eine äußerst schwache erste Halbzeit. Doch dann steigerten sich die Gäste: Sie agierten zielgerichteter und drehten so noch die Partie. Und das zweimal mit dem gleichen Mittel: Ecke, Kopfball, Tor. Beide Male stand Stürmer Lukas Rieder goldrichtig und netzte ein (65./81.).

TSV Allershausen – SV Eintracht Berglern 3:1 (2:0). Sie lassen im Kampf um die Spitzenplätze in der Kreisliga nicht locker: Die Allershausener Fußballer um Trainer Michael Stiller sind mit dem siebten Saisonsieg im elften Spiel bis auf zwei Zähler an Ligaprimus SV Kranzberg herangerückt. „Wir hatten alles im Griff und haben verdient gewonnen“, freute sich Abteilungsleiter Philipp Jordan über den Erfolg im Heimspiel. Die Gäste aus Berglern waren an diesem Sonntagnachmittag letztlich nahezu chancenlos: Die Eintracht-Mannen hatten kaum nennenswerte Torszenen und luden die Hausherren stattdessen phasenweise zum Toreschießen ein.

Der TSV Allershausen hatte das Match quasi schon zur Pause entschieden: Erst schaffte es Berglern nicht, einen Freistoß anständig zu klären, Felix Bachmann nickte zur 1:0-Führung ein (37.). Und dann patzte auch noch ein Gäste-Verteidiger, sodass Dario Turkman zum 2:0 abstauben konnte (43.). Und auch nach dem Seitenwechsel ließen die Ampertaler nicht locker. Dabei spielte ihnen in die Karten, dass ein Berglerner Abwehrspieler einen katastrophalen Querpass am eigenen Sechzehner fabrizierte – Thomas Ostermaier nahm das Geschenk natürlich dankend an (54.). Nicht mehr als Ergebniskosmetik war das 3:1 durch Christoph Erhard (65.).

SC Moosen – BC Attaching 3:0 (0:0). Nicht wirklich raus aus dem Tabellenkeller schaffen es die BCA-Kicker, die am Sonntag relativ deutlich beim Aufsteiger verloren – und das hochverdient, wie Coach Stephan Fürst hinterher erklärte: „Vor allem die zweite Hälfte spiegelt unser Trainingsengagement wider“, kritisierte er seine Elf scharf.

Moosen war zwar nicht zwingend besser, die Gäste stellten sich aber oft naiv an und setzten zudem Fürsts Plan nicht konsequent um. Vor dem 1:0 durch Maximilian Bauer brachte Attaching nach einer Ecke den Ball nicht weg (54.). Vor Bauers 2:0 hatten die Gäste eigentlich Freistoß, führten den aber viel zu lässig aus: Der SCM konterte – und dann verschätzte sich auch noch Keeper Hans Gamperl (67.). Am Ende stellte Attaching auf eine Dreierkette um. Doch auch das brachte nichts, und so erzielte erneut Bauer nach einem Pass in die Gasse das 3:0 (90.+3.).

FC Moosburg – FC Eitting 3:0 (2:0). Es gibt Spiele, die man gewinnen muss, um die Liga zu halten. Und genau solche Big Points gelangen den Moosburgern gegen das Schlusslicht. Der Eittinger Albtraum: Mihai Raducanu, der die Gäste mit einem Hattrick quasi im Alleingang zerlegte. „Der Sieg war verdient, es war aber ein hartes Stück Arbeit“, freute sich FCM-Spielertrainer Florian Bittner.

Seine Elf bog nach gut einer halben Stunde in die Erfolgsspur ein, wenngleich Eitting zuvor in Führung hätte gehen müssen. Vor dem 1:0 spielte ein FCE-Verteidiger einen zu kurzen Rückpass, Raducanu ging dazwischen (28.). Beim 2:0 irrte Eittings Keeper Quirin Fendt durch den Strafraum, sehr zur Freude von Raducanu (42.). Und beim 3:0 wurde ein Raducanu-Schuss aus 25 Metern, jedoch haltbar, abgefälscht (50.).