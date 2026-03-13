Allershausen plagen vor dem Derby personelle Probleme

Der TSV Allershausen empfängt den TSV Nandlstadt – Foto: Michalek

Die Kreisliga nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Allershausen muss gegen Nandlstadt auf wichtige Spieler verzichten. Auch Moosburg steht vor Herausforderungen.

Endlich, so werden wohl viele Fußball-Anhänger im Landkreis denken, geht’s los – denn auch in der Kreisliga rollt ab diesem Wochenende wieder der Ball. Und für so manche Mannschaft wird das erste 2026er-Match gleich eine Standortbestimmung – etwa in Allershausen, Nandlstadt und vor allem in Moosburg.

TSV Allershausen – TSV Nandlstadt (Samstag, 15 Uhr). Philipp Jordan, Spartenchef der Ampertaler, bleibt weiter diplomatisch, wenn er auf den Aufstiegskampf in der extrem ausgeglichenen Kreisliga 2 angesprochen wird. „Wir haben überhaupt keinen Druck“, winkt Jordan ab. „Eine Ansage von uns Verantwortlichen gibt es nicht.“ Jordan ist aber Fußballfachmann genug, um sofort hinterherzuschieben: „Eine gute Mannschaft haben wir aber sicherlich.“ Heißt: Mit dem TSV wird schon zu rechnen sein, hat der Liga-Zweite doch bisher eine bärenstarke Saison gespielt.

Immerhin ein Mini-Ziel gibt Jordan vor dem Auftakt aus: Das Landkreis-Derby gegen die Holledauer wolle man schon gewinnen. „Doch das wird schwer genug“, warnt der Abteilungsleiter, hätten die Nandlstädter in dieser Saison doch schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt. „Das wird ein zweikampfbetontes und enges Spiel.“ Und: Trainer Michael Stiller kann nicht seine Bestbesetzung aufbieten. David Raabe und Alex Christophersen sind beide verletzt, noch schwerwiegendere Folgen würde der Ausfall von Marcel Zach haben – der Keeper ist angeschlagen.

Gewarnt sind indes die Nandlstädter Kicker, nicht nur wegen des Hinspiels (0:1). Ihr Ziel: möglichst nicht in Rückstand geraten gegen die Hausherren. „Denn dann stellen die sich hinten rein und machen dicht“, hat TSV-Abteilungsleiter Sebastian Löffler beobachtet. Ansonsten ist der Fokus bei den Hallertauern ganz darauf gerichtet, die nächste Relegation tunlichst zu vermeiden. Und aktuell läuft es ganz passabel, spielen die Buchberger-Mannen doch eine recht solide Saison. Personell kann Spielertrainer Andi Buchberger aus dem Vollen schöpfen.

FC Moosburg – Eintracht Berglern (Samstag, 15.30 Uhr). Ebenfalls gleich eine Standortbestimmung wird das erste Heimspiel der Dreirosenstädter. Die bekommen es mit einem der Tabellennachbarn zu tun. Eine gute Möglichkeit also, gegen den Zwölften aus Berglern das Polster auf die Relegationsränge zu vergrößern. Die Moosburger selbst sind als Tabellenzehnter einigermaßen auf Kurs, weshalb Trainer Florian Bittner auch nicht von einem wegweisenden Spiel sprechen will. Vor allem zu Hause sind die Bonauer in dieser Spielzeit eine Bank, in der Heimtabelle liegen die Blau-Schwarzen auf Rang fünf. „Insgesamt hatten wir in der Vorbereitung viele positive Eindrücke“, der Coach. Ausnahme: die Torhüterposition. Da musste der FCM aufgrund von Verletzungen oft improvisieren. Einmal stand der Trainer sogar selbst zwischen den Pfosten. Gegen Berglern ist noch ungewiss, wer für Moosburg fangen wird.

Für die 90 Minuten erwartet Bittner ein „turbulentes Spiel“. Die Eintracht startete bereits in der Vorwoche mit dem Kellerduell in Eitting. Am Ende standen vier Platzverweise im Spielberichtsbogen, darunter eine Rote Karte für Berglern. „Die kommen mit breiter Brust“, erwartet Bittner nach deren 3:1-Sieg. „Da werden wir massiv fighten müssen.“