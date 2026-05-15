Allershausen klettert auf zwei – Unterbruck gelingt Befreiungsschlag Fußball Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Erster Sieg im Jahr 2026: Die Unterbrucker um 3:0-Torschütze Florian Sirtl (r.) meldeten sich eindrucksvoll zurück. – Foto: Lehmann

Der FCA Unterbruck siegt im Abstiegskampf deutlich. Allershausen jubelt dank eines Last-Minute-Treffers und springt auf Platz zwei.

Ganz wichtige Punkte sammelten die Fußballer des SC Kirchdorf mit dem knappen 2:1-Sieg beim FC Moosinning II. Gleiches gilt für den FCA Unterbruck, dem im Abstiegskampf mit dem 5:0 gegen Nandlstadt der ersehnte Befreiungsschlag gelang. FC Moosinning II – SC Kirchdorf 1:2 (1:0). Sie können es aktuell wohl nur nach einem Rückstand. Schon am Sonntag gegen Berglern lagen die Kirchdorfer mit 0:1 zurück und holten am Ende noch den Dreier. Am Mittwochabend liefen die Gäste vom SCK ebenfalls einem Rückstand hinterher, nachdem Manuel Gröber nach einem Pass aus dem Halbfeld und einem kapitalen Abwehrschnitzer eingeköpft hatte (27.). Doch Kirchdorf war auch bereits im ersten Abschnitt nah dran, Moritz Buchholz vergab allerdings in aussichtsreicher Position.

Nach dem Seitentausch blieben die Ampertaler am Drücker. Und als sie nach einer Ampelkarte für Moosinnings Maximilian Schmid wegen rüden Einsteigens (72.) in Überzahl agierten, erzwangen die Apold-Mannen schließlich den Sieg: Erst nickte Co-Spielertrainer Marko Miskovic eine Freistoßflanke von Nertil Hoxhaj am langen Pfosten ein (76.), ehe der Vorlagengeber selbst nach einem klugen und aggressiven Spielzug der Blau-Weißen traf (82.). Kirchdorf ist mittlerweile seit neun Spielen ungeschlagen und kann nach dem zweiten Dreier in Folge im Rennen um den Ligaverbleib etwas durchschnaufen. „Wir haben verdient gewonnen“, resümierte Coach Andreas Apold. Auch, weil man wenig zugelassen habe, „und wir im zweiten Durchgang an uns geglaubt haben“. FC Moosburg – BC Attaching 2:4 (1:2). Die Attachinger sind das Team der Rückrunde – und als Nächstes mussten nun die Dreirosenstädter dran glauben, die nach dieser Niederlage im Abstiegskampf wieder arg in Bedrängnis sind. Eine besondere Motivation für den BCA war, dass der Klassenerhalt seit dem Wochenende in trockenen Tüchern ist. So konnte die Truppe am Mittwoch befreit aufspielen. So befreit, dass die Gäste gegen die jedoch ebenfalls gefährlichen Hausherren bald mit 2:0 vorne lagen: Erkin Özege nickte nach einer Flanke von Nico Franke zur Führung ein (1.), wenig später erhöhte Lukas Huber nach einer feinen Einzelaktion (15.). Moosburg ließ allerdings nicht locker und hatte durch Karlo Rimac nach einem Steckpass prompt verkürzt (16.).