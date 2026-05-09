Allershausen kämpft um den Aufstieg – Nandlstadt um den Klassenerhalt Kreisliga Donau/Isar 2 von Matthias Spanrad · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Nandlstadts Spielertrainer Andreas Buchberger – Foto: Michalek

Der TSV Allershausen grüßt von Platz eins der Kreisliga 2. Für den TSV Nandlstadt geht es gegen den Abstieg.

So spannend war‘s schon lange nicht mehr in der Kreisliga 2 – oben wie unten in der Tabelle. Während der TSV Allershausen den gerade erst eingenommenen Platz an der Sonne behalten will, geht’s für den TSV Nandlstadt fast schon ums nackte Überleben. Heute, 15:00 Uhr TSV Allershausen Allershausen BC Attaching Attaching 15:00 PUSH TSV Allershausen – BC Attaching (Samstag, 15 Uhr). Und plötzlich grüßt eine Ampertaler Mannschaft von ganz oben: Während die Allershauser Fußballer seit Wochen konstant ihre Leistung abliefern, patzte der FC Finsing zuletzt mehrmals – und spülte den TSV so auf Platz eins. „Wir müssen das erst realisieren“, blickt Abteilungsleiter Philipp Jordan zurück aufs Wochenende. „Aber wir freuen uns natürlich.“ Was nicht heiße, dass die TSVler groß gefeiert hätten. Vielmehr gelte es nun, die Tabellenführung auch zu verteidigen.

Dass dies kein Spaziergang wird, dessen sind sich die Ampertaler bewusst. Zumal schon in einer Woche das direkte Duell mit Kranzberg wartet. Doch jetzt geht’s erst mal gegen die gut aufgelegten Attachinger. „Und wir wissen, dass die seit der Winterpause ungeschlagen sind“, warnt Jordan. Sowohl Finsing als auch Kranzberg konnte der BCA Punkte abknöpfen. „Das ist eine zweikampf- und abwehrstarke Mannschaft“, so Philipp Jordan. „Sie haben letztes Jahr in der Bezirksliga gespielt und wissen, wie es geht.“ Personell ist die Lage am Amperknie unverändert: Domenik Baller und Maciej Machi fehlen bis zum Saisonende, ansonsten hat Coach Michael Stiller alle Mann an Bord. Anders als Attachings Coach Stephan Fürst, der vor dem Gastspiel beim Primus eventuell zum Experimentieren gezwungen sein wird. Zu viele Spieler fehlen oder sind angeschlagen. Abwehrchef Daniele Chezzi ist weiterhin gesperrt, ansonsten stehen hinter dem Einsatz von Jonas Sittenauer, Niko Franke und Thomas Vogl ganz dicke Fragezeichen. Dennoch: Der Ansporn in der Vorstadt ist groß. Aber nicht unbedingt, um den Tabellenführer zu ärgern. „Wir wollen so lange ungeschlagen bleiben, wie’s geht“, gibt der Trainer vor. Seit der Winterpause haben die Rot-Schwarzen kein Spiel mehr verloren, was auch daran liegt, dass der BC Attaching aktuell nur wenig Gegentore zulässt. Dafür hat der Tabellenvierte mit nur 27 Treffern aber auch die wenigsten Tore aller Teams aus der oberen Tabellenhälfte geschossen. „Da müssen wir effektiver werden“, gesteht Stephan Fürst.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Nandlstadt Nandlstadt FC Moosburg FC Moosburg 15:00 PUSH