Allershausen holt mit 39-jährigem Stürmer im Tor einen Punkt gegen den Spitzenreiter

Hatte Allershausen in Führung gebracht: Domenik Baller (r.) – hier beim Kopfball – machte sein zweites Saisontor. – Foto: Michalek

Der TSV Allershausen erkämpft sich ein 1:1 gegen Tabellenführer SV Dornach. Mensur Hamzagic stand im Tor – normalerweise spielt er in der Reserve als Stürmer.

Noch siegloser Aufsteiger gegen Absteiger und Tabellenführer, dazu kein etatmäßiger Torhüter im Aufgebot: Die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen den SV Dornach schien aus Sicht des TSV Allershausen aussichtslos. Die Mannschaft von Trainer Michael Stiller hat aber allen Widrigkeiten getrotzt und sich ein 1:1 (1:1)-Remis verdient.

Der Liganeuling ging mit einem Handicap in das Match. Stammtorhüter Marcel Zach fehlte, auch die Nummer zwei und drei standen nicht zur Verfügung. Die Suche nach einem Ersatz begann – und endete bei Mensur Hamzagic. Der 39-Jährige ist eigentlich Stürmer und spielte zuletzt noch in der Zweiten Mannschaft. Er traute sich einen Einsatz zu. „Das ist nicht selbstverständlich“, zollte ihm Abteilungsleiter Philipp Jordan Respekt. Vor allem nicht in einem Spiel, in dem die Allershausener krasse Außenseiter und zahlreiche gegnerische Abschlüsse zu erwarten waren.

Doch Hamzagic musste zunächst kaum eingreifen, denn der TSV überraschte den bisherigen Bezirksliga-Spitzenreiter aus Dornach. „Wir waren zunächst sogar besser“, sagte Jordan. Die Führung war möglich, als Domenik Baller frei vor dem Tor auftauchte, den Alleingang jedoch nicht verwerten konnte. Von der Dornacher Offensive kam zunächst wenig. Allershausen blieb griffig – und jubelte in der 38. Minute über das 1:0: Baller traf nach Vorarbeit von Joshua Goodluck.

Danach fanden die Gäste besser ins Spiel, doch die Ampertaler Kicker verteidigten weiterhin stark. Mit einer Ausnahme: Kurz vor der Pause stimmte nach einer Flanke die Zuordnung nicht. Manuel Wagatha nutzte den Platz und köpfte zum Ausgleich ein (45.+2). „Ärgerlich, denn wir hätten mit einer Führung in die Halbzeit gehen können“, sagte Jordan.

Nach dem Seitenwechsel drohte die Partie zu kippen. Dornach erhöhte die Schlagzahl, die TSV-Defensive um Torhüter-Aushilfe Hamzagic hielt dem Druck aber stand. In der Schlussphase waren dann noch einmal Tore möglich: Zunächst für Allershausen nach einem Freistoß von Thomas Ostermaier, und in der Nachspielzeit auf der anderen Seite nach einem Kopfball der Gäste.

Es blieb beim Unentschieden. „Und ich würde sagen, dass wir dem Dreier sogar näher waren“, meinte Jordan nach dem Schlusspfiff. Für den TSV war das Remis allemal ein Überraschungserfolg – und Hamzagic war das Gesicht des Allershausener Coups.