Allershausen fertigt Nandlstadt trotz Torwart-Notlösung ab Kreisliga von Matthias Spanrad · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Allershausen gewann klar gegen Nandlstadt – Foto: Birgit Gleixner

Der TSV Allershausen siegt deutlich gegen Nandlstadt. Abwehrspieler Sebastian Kny musste überraschend ins Tor und überzeugte trotzdem.

Wenn das mal kein Signal zum Auftakt nach der Winterpause ist: Am Samstag hatten die Fußballer des TSV Allershausen den TSV Nandlstadt zu Gast – und fertigten diesen mit einem deutlichen 4:0 (2:0) ab. Dabei hätten die Vorzeichen besser sein können für das Team in den roten und weißen Jerseys. Weil sich bei Keeper Marcel Zach der Muskelfaserriss bestätigt hatte und auch kein Ersatztorhüter parat stand, musste Sebastian Kny zwischen die Pfosten. Doch Kny, eigentlich Abwehrspieler und Torwarttrainer, machte seine Sache richtig gut. Hinzu kam, dass der TSV Nandlstadt erschreckend schwach auftrat und die Hausherren nur bedingt in Bedrängnis brachte. „Wir waren besser und haben verdient gewonnen“, freute sich Abteilungsleiter Philipp Jordan. „Das Ergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wider.“