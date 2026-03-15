Allershausen fertigt Nandlstadt trotz Torwart-Notlösung 4:0 ab

Allershausen gewann klar gegen Nandlstadt – Foto: Birgit Gleixner

Der TSV Allershausen siegt deutlich gegen Nandlstadt. Abwehrspieler Sebastian Kny musste überraschend ins Tor und überzeugte trotzdem.

Wenn das mal kein Signal zum Auftakt nach der Winterpause ist: Am Samstag hatten die Fußballer des TSV Allershausen den TSV Nandlstadt zu Gast – und fertigten diesen mit einem deutlichen 4:0 (2:0) ab.

Dabei hätten die Vorzeichen besser sein können für das Team in den roten und weißen Jerseys. Weil sich bei Keeper Marcel Zach der Muskelfaserriss bestätigt hatte und auch kein Ersatztorhüter parat stand, musste Sebastian Kny zwischen die Pfosten. Doch Kny, eigentlich Abwehrspieler und Torwarttrainer, machte seine Sache richtig gut. Hinzu kam, dass der TSV Nandlstadt erschreckend schwach auftrat und die Hausherren nur bedingt in Bedrängnis brachte. „Wir waren besser und haben verdient gewonnen“, freute sich Abteilungsleiter Philipp Jordan. „Das Ergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wider.“

Und Nandlstadt? Abteilungsleiter Sebastian Löffler musste anerkennen, dass beim Betriebsausflug ins Ampertal nicht viel zu holen war. „Allershausen war zu stark für uns.“

Die Messe am Amperknie war schnell gelesen. Mit einem frühen Doppelschlag zeigten die Hausherren den Gästen ihre Grenzen auf. Nach einem Foul an Domenik Baller konnte Schiedsrichter Luca Raacke gar nicht anders, als auf Elfer zu entscheiden – Dario Turkman traf sicher (16.). Und nur drei Zeigerumdrehungen später hatte Paulo Just eine Ostermaier-Ecke zum 2:0 eingenickt (19.).

Nachdem die Partie etwas dahinplätscherte und die Seiten gewechselt waren, zog der Tabellenzweite die Zügel wieder an. Erneut traf Turkman nach Vorarbeit von Luca Rothamer (47.), und nach gut einer Stunde setzte Janis Kratzl den Deckel drauf – per Flachschuss aus 17 Metern, den erneut Baller vorbereitet hatte (64.). Nandlstadt machte lediglich mit einer Ampelkarte für Felix Betz (50., wiederholtes Foulspiel) auf sich aufmerksam. Wermutstropfen für die Hausherren: Sowohl Simon Hilmer als auch Thomas Ostermaier mussten verletzt ausgewechselt werden.