Allershausen feiert den Titel, Finsing jagt Platz zwei

Michael Stiller, rechts im Bild, holt mit seiner Art stets das Maximum aus jedem Team. – Foto: Marc Marasescu

Der TSV Allershausen kürt sich vorzeitig zum Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Währenddessen schießt der FC Finsing den FC Moosinning II mit 6:0 ab und erhält sich die Chance auf den Relegationsplatz zwei.

Im absoluten Topspiel des Wochenendes feierte der TSV Allershausen einen eminent wichtigen 2:0-Auswärtssieg beim SV Eintracht 60 Berglern und machte damit die Meisterschaft perfekt. Vor 150 Zuschauern erlöste Alexander Christophersen die Gäste in der 82. Minute mit dem Führungstor. Nur wenige Sekunden später erhöhte David Raabe (82.) auf 2:0. Die Gäste brachten den Vorsprung sicher über die Zeit. Durch diesen Erfolg am vorletzten Spieltag ist der Mannschaft der erste Platz nicht mehr zu nehmen, da der TSV Allershausen den direkten Vergleich gegen den Tabellenzweiten SV Kranzberg für sich entscheidet. Während Allershausen den Aufstieg feiert, rutscht Berglern auf Rang elf ab.

– Foto: Marc Marasescu

Im packenden Verfolgerduell im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz trennten sich der FC Ampertal Unterbruck und der SV Kranzberg mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Vor 200 Zuschauern vergab Thomas Kopp in der 45. Minute die Riesenchance zur Kranzberger Führung, als er mit einem Foulelfmeter an Heim-Torwart Michael Zachskorn scheiterte. Die Gastgeber retteten den Punkt über die Zeit und belegen Rang zehn, während Kranzberg trotz des Punktverlusts den zweiten Tabellenplatz hauchdünn verteidigt.

Im eminent wichtigen Kellerduell feierte der TSV Nandlstadt einen glücklichen 1:0-Heimsieg gegen den FC Lengdorf. Vor 100 Zuschauern brachte ein unglückliches Eigentor von Florian Thieme in der 6. Minute die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Nandlstadt rettete den knappen Vorsprung über die Zeit, muss trotz des Erfolgs aber sicher in die Abstiegsrelegation, während Lengdorf auf dem fünften Rang verbleibt.

Im einseitigen Duell im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz feierte der FC Finsing einen eminent wichtigen 6:0-Heimerfolg gegen den FC Moosinning II. Vor 90 Zuschauern brachte Kilian Dirscherl die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Fabian Heinzl erhöhte in der 35. Minute auf 2:0, ehe Florian Hölzl nach dem Seitenwechsel mit einem lupenreinen Hattrick (55., 65., 68.) sowie Philipp Tholl (60.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Die Gastgeber schoben sich durch diesen Erfolg bis auf zwei Punkte an Rang zwei heran, während Moosinning II auf dem Abstiegsrelegationsplatz verharrt.

In einer umkämpften Partie feierte der FC Moosburg einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim bereits feststehenden Absteiger FC SF Eitting. Vor 130 Zuschauern brachte Karlo Rimac die Gäste in der 19. Minute in Führung. Florian Bittner erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, ehe Sebastian Gruber in der 88. Minute per Foulelfmeter noch der Anschlusstreffer für Eitting gelang. Die Gäste retteten den Vorsprung über die Zeit und schoben sich durch diesen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz vor, während Eitting Schlusslicht bleibt.

In einem intensiven Mittelfeldduell feierte der TSV Wartenberg einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg beim SC Kirchdorf 1971. Christian Angermaier brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Florian Hornauer (33.) auf 2:0. Wartenberg verteidigte den Vorsprung clever über die Zeit und schob sich durch diesen Erfolg in der Tabelle an Kirchdorf vorbei auf den achten Rang vor.

Im direkten Duell der Tabellennachbarn feierte der BC Attaching einen fulminanten 5:0-Kantersieg gegen den SC Moosen/Vils. Vor 101 Zuschauern brachte Leon Klingseisen die Hausherren bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter in Führung. Lukas Huber erhöhte in der 11. Minute auf 2:0, ehe erneut Klingseisen (44.) noch vor der Pause alles klarmachte. Nach dem Seitenwechsel schraubte Jonas Sittenauer mit einem Doppelpack (60., 89.) das Ergebnis auf 5:0. Attaching festigt durch diesen Erfolg den vierten Tabellenplatz, während Moosen auf Rang sechs abrutscht.