Allershausen empfängt Finsing zum Spitzenspiel um Platz eins Kreisliga 2 im Endspurt von Matthias Spanrad · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Simon Hilmer (l.) und Allershausens Coach Michael Stiller – Foto: Michalek

Der TSV Allershausen trifft auf den FC Finsing im Kampf um die Tabellenführung. Nandlstadt muss gegen Schlusslicht Eitting unbedingt gewinnen.

Es geht immer mehr ans Eingemachte in der Kreisliga 2. Zum Start in die Osterferien gibt’s oben wie unten einige rassige Partien: So empfängt der TSV Allershausen am Samstag den FC Finsing zum absoluten Spitzenspiel, während der TSV Nandlstadt gegen das Schlusslicht, den FC Eitting, endgültig die Trendwende packen sollte. Morgen, 15:00 Uhr TSV Allershausen Allershausen FC Finsing FC Finsing 15:00 PUSH TSV Allershausen – FC Finsing (Samstag, 15 Uhr). In der Bundesliga würde dieses Topspiel zweifelsohne samstags um 18.30 Uhr laufen: Allershausen gegen Finsing, das heißt Erster gegen punktgleichen Zweiten – und nicht nur Philipp Jordan, Spartenchef der Ampertaler, weiß: „Alles ist vorbereitet für ein echtes Spitzenspiel.“ Mehr aber auch nicht, denn dass diese Partie schon vorentscheidenden Charakter hat, bezweifelt auch Jordan: „Dazu stehen noch zu viele Spiele aus.“

Wenngleich: Bis zur Niederlage am Mittwoch gegen Kranzberg marschierten die Finsinger recht stetig dahin, haben insgesamt erst drei Niederlagen kassiert. Doch auch die Allershauser Statistik ist beeindruckend. Denn die letzte Schlappe datiert vom September 2025 – und zwar, genau, in Finsing. Dennoch reicht der Abteilungschef die Aspirantenkarte artig weiter, Finsing sei der Aufstiegsfavorit. „Sie haben einen guten und breiten Kader“, weiß er. „Vor allem in der Offensive sind sie sehr gut aufgestellt.“ Und dabei gilt: Die Bonnet-Elf hat nicht den einen zentralen Stürmer, sondern ist auf vielfältige Art und Weise torgefährlich. Was die Stimmung in Allershausen etwas drückt, ist, dass Trainer Michael Stiller für das Gipfeltreffen nicht die beste Elf aufbieten kann. Weiterhin stehen die Ampertaler ohne Stammkeeper da, aushelfen wird erneut Sebastian Kny. Zudem fehlen mit Simon Hilmer, Dominik Raabe, Maciej Machi und auch Thomas Ostermaier einige Leistungsträger. Jordan fordert von der Truppe: „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen.“

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Nandlstadt Nandlstadt FC SF Eitting Eitting 15:00 PUSH