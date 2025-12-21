Allersdorf: Weinberger und Krampfl folgen auf Trenz

Der sportliche Leiter Matthias Stern (links) mit dem neuen Trainerduo Tobias Krampfl und Manuel Weinberger sowie dem scheidenden Coach Sascha Trenz. – Foto: Verein

Mit Ausnahme eines einjährigen Intermezzos in der Kreisklasse in der Saison 2018/19 zählt die SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach seit Jahren quasi zum Inventar der A-Klasse im Bayerischen Wald. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten, als man regelmäßig im Mittelfeld der Tabelle landete, hinken Walter, Haimerl, Penzkofer und Co. den Erwartungen heuer allerdings gewaltig hinterher und überwintern auf dem vorletzten Rang in der A-Klasse Viechtach. Nicht zuletzt deshalb stellt der Klub die Uhren im kommenden Sommer auf Null und setzt auf der Kommandobrücke künftig auf ein Trainergespann: Manuel Weinberger (35) und Tobias Krampfl (32) treten zur Saison 2026/27 die Nachfolge von Sascha Trenz (40) an.

"Die aktuelle sportliche Situation mit dem vorletzten Tabellenplatz entspricht weder dem Potential unserer Mannschaft noch den Erwartungen, die wir für diese Saison hatten. Nach intensiven internen Gesprächen und Analysen sind alle Beteiligten inkl. Sascha zu der Entscheidung gekommen, unser sportliches Setup zur kommenden Saison zu verändern. Spielerisch waren zwar nur sehr vereinzelt wirklich schwache Auftritte dabei. In vielen 50/50-Partien fehlte uns jedoch häufig das nötige Quäntchen Glück sowie eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, sodass wir uns für teils gute Leistungen zu selten belohnen konnten", resümiert der sportliche Leiter Matthias Stern, der seinem aktuellen Übungsleiter dennoch ein hervorragendes Zeugnis ausstellt.





"Wir möchten ausdrücklich betonen, dass Sascha als Coach sehr gute Arbeit leistet und die Entwicklung der Mannschaft trotz der schwierigen Ergebnisse positiv begleitet. Sowohl die Trainingsgestaltung als auch die Trainingsbeteiligung in den vergangenen Monaten war trotz der schwierigen Lage auf einem verhältnismäßig hohen Niveau. Wir möchten an dieser Stelle unseren großen Respekt gegenüber Sascha hervorheben. Er trägt diese Entscheidung mit, unterstützt sie voll und ganz und bleibt dem Verein auch weiterhin in einer anderen Funktion erhalten. Das zeigt seinen Charakter und seine Verbundenheit zur Mannschaft und auch dem Verein", informiert Stern, der die Nachfolge allerdings schnell geregelt hat. Manuel Weinberger, der bis September den SV Schaufling coachte, wird ab Sommer als Spielertrainer fungieren und von Tobias Krampfl (aktuell SV Achslach) als Co-Spielertrainer unterstützt werden.







"Wir als Verein sind überzeugt, mit dieser Lösung für die gewünschten Optimierungsmöglichkeiten zu sorgen. Manuel und Tobias bringen neue Impulse, frische Perspektiven und eine externe Sichtweise mit – jeder Spieler startet bei ihnen wieder bei Null. Die Gespräche mit den beiden verliefen zu jedem Zeitpunkt offen und ehrlich und wir sind froh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Weichen für die kommenden Saison stellen zu können. Beide sind überzeugt von der Mannschaft und dem Verein, was nicht selbstverständlich ist, wenn man die Tabelle als Außenstehender betrachtet. Sportlich versprechen wir uns durch diese Veränderungen vor allem Vorteile für unsere jüngeren Spieler, die unter dem neuen Trainerteam befreiter aufspielen und sich weiterentwickeln können. Insbesondere Manuel hat seine Qualitäten als Spielertrainer bereits bei mehreren Vereinen – unter anderem beim SV Schaufling – eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit Tobias Krampfl erhält er zudem einen engagierten Partner an seiner Seite, der mit seiner Unterstützung erste Schritte im Trainergeschäft macht. Durch die neu geschaffene Perspektive hat auch bereits fast der komplette Kader für die kommende Saison die Zusage gegeben", berichtet Fußballboss Stern.





– Foto: Harry Rindler