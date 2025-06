Allersdorf: Trenz wird Trainer - Sechs Neuzugänge

Sportlich lief die Saison 2024/25 für die Spvgg Allersdorf durchaus erfolgreich: Am Ende stand mit Platz 5 die beste Platzierung seit dem Abstieg in die A-Klasse vor sechs Jahren. Dennoch sorgten der kurzfristige Abgang von Spielertrainer Alexander Vogl und die einvernehmliche Trennung von Co-Trainer Johann Bielmeier kurz vor Saisonende für einen faden Beigeschmack. Mit insgesamt sechs Neuzugängen und einem bekannten Gesicht auf der Trainer-Position blickt man in Allersdorf aber selbstbewusst und ambitioniert auf die kommende Spielzeit.

Die wichtigste Personalie zuerst. "Mit Sascha Trenz besetzen wir die Trainer-Position mit einem verdienten Spieler, der bis zuletzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war und ist. Er hat die Mannschaft bereits in der Aufstiegssaison 2017/18 interimsmäßig gecoacht und dann weitere Trainer-Stationen in anderen Vereinen durchlaufen, ehe er in der Saison 2023/24 wieder als Spieler zu uns wechselte. Sascha genießt ein großes Ansehen im Verein und hätte das Trainerteam in der kommenden Saison, unabhängig von der dann eingetretenen Situation, ergänzt und größere Aufgabenfelder übernommen. Er hat unser volles Vertrauen und mit ihm als Trainer erhoffen wir uns nun, noch mehr Potential aus unserer sehr jungen Mannschaft kitzeln zu können", informiert der sportliche Leiter Matthias Stern.









Mit Michael Schreiner, Bastian Penzkofer, Stefan Kilger (alle 1. FC Viechtach), Jonas Schweikl (SV Prackenbach), Philip Wilhelm (Spvgg Ruhmannsfelden) und Franz Wittenzellner (SV Geiersthal) verkündet die Spvgg Allersdorf zudem sechs Neuzugänge für die neue Spielzei. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael, der bereits im Jugendbereich höherklassige Erfahrung sammeln konnte, und Jonas die Torwart-Positionen in unseren beiden Mannschaften neu besetzen können. Unterstützt werden sie von unserem bisherigen Keeper Sebastian Wilhelm, der der Mannschaft und dem Verein weiterhin erhalten bleibt und ab sofort als Torwart-Trainer fungiert – eine Position, die wir in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Mit Bastian und Philipp kommen zwei Allersdorfer Jungs zurück zu ihrem Heimatverein, die unseren ohnehin jungen Kader gemeinsam mit Stefan, der in Viechtach bereits Teil der Kreisligatruppe war, weiter verjüngen. Franz – ebenfalls ein alter Bekannter bei uns in Allersdorf – bringt neben seiner Qualität im Offensivbereich auch die nötige Erfahrung aus seiner Zeit in Geiersthal mit, die der Mannschaft auf der zuletzt dünn besetzten Stürmer-Position extrem gut tun wird", so Stern.