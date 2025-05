Allersdorf: Spielertrainer Vogl quittiert seinen Dienst

"Von Alex hatten wir bereits längerfristig eine Zusage für die Spielzeit 25/26, die auch bis vor einer Woche noch Bestand hatte. Leider hat er uns dann kurz vor dem letzten Heimspiel über das Ende seines Engagements nach der aktuellen Spielzeit informiert. Wir wünschen ihm aber trotzdem für seine kommenden Aufgaben viel Glück und natürlich entsprechenden sportlichen Erfolg", lässt SpVgg-Fußballchef Matthias Stern verlauten.





"Allersdorf ist ein sehr gut geführter Verein und es waren zwei tolle Jahre, in der wir uns fußballerisch verbessert und unsere Ziele erreicht haben. Es sind aber mehrere kleine Gründe zusammengekommen, die für meinen Entschluss ausschlaggebend waren. Ich möchte aber nicht näher darauf eingehen und wir gehen keineswegs im Bösen auseinander", berichtet der ehemalige Landesliga-Kicker der SpVgg Lam.







Nach einer ansprechenden Herbstrunde war im Frühjahr Sand im Getriebe und fünf von acht Matches gingen verloren. Bereits vor ein paar Wochen zog Co-Trainer "Häns" Bielmeier seine Konsequenzen und erklärt seinen Rücktritt. "Wir möchten uns bei Häns für seine sehr gute Arbeit ausdrücklich bedanken. Durch seine Inputs hatte er einen maßgeblichen Anteil für eine sehr erfolgreiche Hinrunde, konnte sich aber auch nicht gegen die Umstände ab der Wintervorbereitung wie Verletzungen und Abwesenheiten stemmen. Nach internen Gesprächen und einer daraus resultierenden sportlichen Ausrichtung, haben wir uns gegen eine weitere Zusammenarbeit für die Saison 25/26 entschieden", informiert Stern.









Wer künftig das Kommando bei der SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach geben wird, ist völlig offen. "Wir befinden uns in Gesprächen mit potentiellen Kandidaten, wobei das durch die kurzfristige Absage auch eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten darstellt. Aber auch in dieser schwierigen Situation ziehen wir im Verein alle an einem Strang und versuchen die bestmögliche Lösung zu finden. Nach turbulenten Tagen und einem erfolgreichen letzten Heimspiel,geht es für die Mannen um Kapitän Philipp Gierl in die wohlverdiente Sommerpause. Mit Vorbereitungsstart am 13. Juni geht dann der Blick Richtung der neuen Saison, der man aufgrund des vorhanden sportlichen Potenzials und des noch mehr gewachsenen Gemeinschaftsgefühl nur positiv entgegenblickt", betont Stern.







Wie es mit dem aus dem SV Arnbruck hervorgegangenen Alexander Vogl weitergeht, ist ebenfalls noch nicht geklärt. "Für mich sind grundsätzlich verschiedene Rollen vorstellbar und es gibt auch schon erste Anfragen", verrät der 29-jährige Allrounder.