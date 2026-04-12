Allerlei: Trainerentscheidungen und Neuansetzung

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Wie das Verbandsgericht am Donnerstag entschied, muss die Partie Beles – Berburg in der Ehrenpromotion wiederholt werden, dies wegen eines Schiedsrichterfehlers. Laut Angaben der Gastgeber wurde am Osterwochenende einer ihrer Spieler bei besagter Begegnung mit gelb-rot des Feldes verwiesen, obschon er zuvor keine gelbe Karte gesehen hatte. Berburg hatte das Spiel mit 1:0 gewonnen. Ein Nachholtermin wurde noch nicht mitgeteilt.
Neil Pattison wird zur kommenden Saison 2026-2027 neuer Trainer beim FC 47 Bastendorf. Damit hat sich der Verein die Dienste eines Einwohners der Gemeinde gesichert. Er wird von Alain Wagner als Co-Trainer unterstützt werden. Das aktuelle Trainergespann bleibt unverändert.
Wie die Yellow Boys Weiler am Donnerstag mitteilten, hat man sich die dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sven Loscheider nicht über die laufende Saison hinaus fortzuführen. Loscheiders Nachfolger für die Spielzeit 26/27 möchte man zeitnah bekanntgeben. Auch Co-Trainer Julien Bruguera wird den Verein nach der Saison verlassen.