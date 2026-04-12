Allerlei: Trainerentscheidungen und Neuansetzung

Symbolbild – Foto: Thies Meyer

Beles – Berburg

Wie das Verbandsgericht am Donnerstag entschied, muss die Partie Beles – Berburg in der Ehrenpromotion wiederholt werden, dies wegen eines Schiedsrichterfehlers. Laut Angaben der Gastgeber wurde am Osterwochenende einer ihrer Spieler bei besagter Begegnung mit gelb-rot des Feldes verwiesen, obschon er zuvor keine gelbe Karte gesehen hatte. Berburg hatte das Spiel mit 1:0 gewonnen. Ein Nachholtermin wurde noch nicht mitgeteilt.

Bastendorf

Neil Pattison wird zur kommenden Saison 2026-2027 neuer Trainer beim FC 47 Bastendorf. Damit hat sich der Verein die Dienste eines Einwohners der Gemeinde gesichert. Er wird von Alain Wagner als Co-Trainer unterstützt werden. Das aktuelle Trainergespann bleibt unverändert.